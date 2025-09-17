バイエルン・ミュンヘンは18日、UEFAチャンピオンズリーグ初戦でチェルシーと対戦する。



大一番の前日会見に臨んだバイエルンのヴィンセント・コンパニ監督は古巣チェルシーとの対決となる新加入のニコラス・ジャクソンについて語ったという。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。



「彼の性格はこのチームによく合っているし、良いトレーニングを行えている。彼は非常に良い人間で私の願いは彼がたくさんのゴールを決めることだが、私からはプレッシャーをかけない」



「チェルシーとの一戦は彼にとっては間違いなく、特別な試合になるだろう。元所属クラブであるチェルシーに対して、特にモチベーションが高まるのは仕方のないことだ」



今夏の移籍市場でチェルシーからバイエルンにレンタル移籍で加入したジャクソン。UEFAの規定により、チェルシー戦には出場できるようだが、果たしてバイエルン移籍後初ゴールが恩返し弾になるのだろうか。