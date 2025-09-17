大谷が圧巻の5回無安打投球だ(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間9月16日、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として、27歳のベン・ロートベットと初めてバッテリーを組み、5回68球無安打5奪三振で降板した。

【動画】投手・大谷翔平が圧巻の5回無安打投球！フィリーズ打線を封じる

チームは4−0でリードし、大谷は勝ち投手の権利を得たが、6回、2番手のジャスティン・ロブレスキーが5失点でフィリーズに逆転を許し、大谷の2勝目の権利が消えてしまった。

相手先発は今季13勝をマークしている左腕のクリストフェル・サンチェスで、大谷は過去の対戦で13打数3安打2打点の成績。打者として初回の第1打席は二塁への内野安打で出塁。これで21試合連続出塁とした。2回の第2打席、5回の第3打席は空振り三振に倒れている。