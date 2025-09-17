「素晴らしいパフォーマンス」大谷翔平、驚愕の5回無安打投球も…降板後に2番手のロブレスキーがフィリーズに逆転許す
大谷が圧巻の5回無安打投球だ(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間9月16日、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として、27歳のベン・ロートベットと初めてバッテリーを組み、5回68球無安打5奪三振で降板した。
【動画】投手・大谷翔平が圧巻の5回無安打投球！フィリーズ打線を封じる
チームは4−0でリードし、大谷は勝ち投手の権利を得たが、6回、2番手のジャスティン・ロブレスキーが5失点でフィリーズに逆転を許し、大谷の2勝目の権利が消えてしまった。
相手先発は今季13勝をマークしている左腕のクリストフェル・サンチェスで、大谷は過去の対戦で13打数3安打2打点の成績。打者として初回の第1打席は二塁への内野安打で出塁。これで21試合連続出塁とした。2回の第2打席、5回の第3打席は空振り三振に倒れている。
投手としては初回、本塁打争いを繰り広げるカイル・シュワバーと“直接対決”。いきなりメジャー自己最速タイの101.7マイル（約164キロ）の直球でファウル、2球ボールのあと、スライダーを連投して見逃し三振に切って取った。二死から四球を許したが、ブランドン・マーシュを投ゴロに仕留めて無失点で終えた。
2回は2三振を奪うなど三者凡退に抑えると、3回も3人で片づけた。4回はシュワバーとこの日2度目の対決を迎え、左飛に打ち取り、 ブライス・ハーパーには133キロのカーブで空振り三振。マーシュも二ゴロに打ち取った。勝ち投手の権利がかかった5回も3人で仕留め、ここまで強力フィリーズ打線を無安打に抑え込んだ。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「ショウヘイ・オオタニはフィリーズに対して5回を無安打で終えた。ドジャースの二刀流スターの素晴らしいパフォーマンス」と絶賛した。
