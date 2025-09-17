COWCOW多田健二、「ピッタリな傘」ゲットでご機嫌ショット「ヤバい!!多田さんの為に作られた傘だよね」 入手経路も明かす
お笑いコンビ・COWCOWの多田健二（51）が17日までに、自身のSNSを更新。ライブツアー中の岩手県内で、自身の“トレードマーク”の衣装と同じ柄の傘を手にしたショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「ヤバい!!多田さんの為に作られた傘だよね」トレードマークの衣装と同じ柄の傘を手にご機嫌の多田健二
多田は「宮古でピッタリな傘見つけたよ」とのコメントとともに、傘を手に笑顔の写真をアップ。またXでは、「持ち主の方にいただきました」と、岩手・宮古市在住で現在も役者などとして活躍する志賀政信さん（46）から傘を受け取っている様子も公開し、「えっ、売り物じゃなかったんだ〜」などとファンも衝撃を受けていた。
この一連の投稿にファンからは「ヤバい!!多田さんの為に作られた傘だよね」「めっちゃ目立ちますねwww」「すんごいトータルファッション」「おしゃれですね」などのコメントが寄せられている。
