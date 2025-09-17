二宮和也、初のFCイベント“全力ダンス＆ボーカル”で魅了 東京公演は生配信を実施
5人組グループ・嵐の二宮和也が16日、自身初となるファンクラブイベント『OFFICE NINO HOLDINGS FANMEETING 2025 "Show Case"』（オフィスニノホールディングス ファンミーティング2025ショウケース）の北海道公演を、札幌文化芸術劇場 hitaruにて開催した。9月から10月にかけて全国5都市をまわり、北海道公演は3都市目にあたる。このほど、同公演のオフィシャルライブレポートが到着した。
開演の定刻を迎える直前、客席から自然発生的に“にのコール”が起こる。やがて客電が落ちると、ファンの拍手と歓声のなか、二宮がステージに登場。「おじゃましまーーーす!!」という高らかな挨拶に、観客の熱気は冒頭から最高潮に達した。
その熱気に応えるように、二宮は8月27日に配信リリースした「あの夢をなぞって」（YOASOBIのカバー）をはじめ、最新カバーアルバム『◯◯と二宮と2』（マルマルトニノミヤツー）の収録曲を、キレのある振り付けと全力のボーカルで次々と歌い上げていく。
自身初のファンミーティングで彼が選んだアプローチは、ズバリ“全力で歌って踊る”。MATSURI 、Kya73、YuTa、miharuら4人のダンサーたちを率いてのコレオグラフィーは、時に清々しく、時に演劇的に観客を魅了していく。バラエティ番組での司会ぶりや、最新主演映画『8番出口』で見られる役者としての実力もすばらしいが、やはり、歌って踊るアイドル・二宮和也の帰還は、この上なくファンの心を熱くさせる。
中盤では、「これもファンミーティングの鉄板ということで」（二宮）と、ファンから寄せられた“質問コーナー”へ。「ファンで埋まった会場で歌う気分は？」という質問には、「そりゃ最高だろ？」と照れくさそうな笑顔に。「今回のグッズのデザインや配色はどのように？」という質問には、「だいぶハイセンスな大人の人たちが…」と回答。
さらに、「最近、“オレって天才”と思った瞬間は？」という質問には、「思わないほうが少ないかな？」とジョークで答えると、すかさず客席が「フウッ!!」と歓声で返す。息もぴったりの空気に、二宮も思わず、「もう、ずっとこういうことをやっていたいよ」と語る。時折、客席からの呼び掛けにも答え、記念撮影も行いながら、先程までのドラマチックなステージとは対象的とも言えるコージーな時間が流れる。
さらに、二宮の口から10月2日に東京で開催される"Show Case"最終公演の生配信決定が発表されると、場内に歓喜の悲鳴が巻き起こった。
その後、パフォーマンスに戻り、"Show Case"は後半へ。終盤のMCではカバー曲のオリジナルアーティストたちへの感謝とともに、「僕の大好きな曲を通して、皆さんと素晴らしい思い出を作れた」と呼び掛け、"Show Case"北海道初日は盛況のうちに幕を閉じた。
大阪、東京での公演が控えているため詳細な描写は差し控えるが、会場ごとの環境を活かした演出といい、シャープとポップの両軸を押さえたイメージ映像やライティングといい、「週末のマーチ」（※Ryo Umekawaのカバー）においてサプライズで設けられた客席からの撮影OKタイムといい、冒頭からラストまで二宮の才気とセンスと魅力とマイペースが煥発した、眩いばかりのひと時だった。
なお、10月2日 に東京ガーデンシアターで開催される「OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 "Show Case"」最終公演の生配信が決定。 臨場感あふれるファンミーティングをリアルタイムで届ける。また、見逃し配信も実施される。視聴チケットの購入、配信の詳細はショーケース特設サイトに記載されている。
