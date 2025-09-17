¥Ê¡¦¥¤¥Ì¡¢ÍèÆü¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡¡¡Öetincellebeaute¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤µÇ°¤Ç¥µ¥¤¥ó²ñ¤ä2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤â
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Î´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜÈ¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öetincellebeaute¡Ê¥¨¥¿¥ó¥»¥ë¥Ü¡¼¥Æ¡Ë¡×¤¬¡¢½¢Ç¤¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ò·èÄê¡£¤¤ç¤¦Àµ¸á¤è¤êÀè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÈ©¡ßÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥Ê¡¦¥¤¥Ì
¡¡¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤¬ÍèÆü¤¹¤ë½¢Ç¤µÇ°ÆÃÊÌ¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Øetincelle moment with NA INWOO¡Ù¤Ï¡¢11·î7Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI¤Ç³«ºÅ¡£»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡Öetincellebeaute¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤äÆÃÅµ¥Ö¡¼¥¹¤ÎÀßÃÖ¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤ä¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ´ë²è¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤Ç¥æ¡¦¥¸¥Ò¥ç¥¯¤ò±é¤¸¡¢º£Ç¯¤ÏTBS¤È´Ú¹ñ¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¤Ç´Ú¹ñºâÈ¶¤Î¸æÁâ»Ê¥¦¡¦¥½¥Ï¤ò±é¤¸¡¢ÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£
¢£¡Øetincelle moment with NA INWOO¡Ù¾ÜºÙ
³«ºÅÆü»þ¡§11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë
Âè1Éô¡§¸á¸å2»þ³«±é¡¿Âè2Éô¡§¸á¸å6»þ30Ê¬³«±é
¾ì½ê¡§¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI
