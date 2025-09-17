フレッシュネスバーガー、「マッシュルームチーズバーガー」の国産マッシュルームを増量したダブル・トリプルを発売

ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」は、秋限定メニュー「マッシュルームチーズバーガー」シリーズ2品に、国産マッシュルームの使用量を増量した新商品「トリプルマッシュルームチーズバーガー」(税込1,090円)「ダブルマッシュルームチーズバーガー」(税込990円)を追加発売する。販売期間は、2025年9月24日から10月14日まで。球場店舗･動物園店舗を除く、全国の店舗で取り扱う。

なお、記事中の表記価格はいずれも税込。

〈秋の定番「マッシュルームチーズバーガー」シリーズ〉

2025年の秋限定メニュー「マッシュルームチーズバーガー」シリーズでは、世界三大きのこの「ポルチーニ」と「トリュフ」のソースをそれぞれ使った、2種のバーガーをラインアップしている。いずれも、9〜12月に旬を迎える「国産生マッシュルーム」を大きくカットし、素材本来の旨みや香りを生かした。スライスでは味わえない食べ応えのある食感が楽しめる。さらに、店内で30秒グリルすることで、香ばしさと歯ごたえを引き出した。食べ応えのあるクォーターパウンド(113g)のプレミアムビーフパティに、濃厚なレッドチェダーチーズをのせることで、とろける味わいを引き立てる。

◆「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」890円

イタリアの高級食材「ポルチーニ」のスペシャルソースを使用した、2025年で5年連続･通算7回目の販売となる秋の定番メニュー。今年は、ファンの多いポルチーニクリームソースをリニューアル。濃厚でクリーミーな味わいと白ワインを加えてコクを増し、よりリッチで芳醇な味わいに仕立てた。ソースの中にみじん切りのマッシュルームを加え、素材感も向上している。

フレッシュネスバーガー「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」

◆「マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」890円

2025年の新作メニュー。フレンチの香りの象徴である「トリュフ」のスペシャルソースを使った。赤ワインとスパイスを効かせた濃厚デミグラスソースに、上品なトリュフの香りを加え、本格的なデミグラスソースの味わいに仕立てた。

フレッシュネスバーガー「マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」

9月24日から10月14日までの間は、通常のマッシュルームチーズバーガーと比べ、3倍量のマッシュルームが入った「トリプル」と、2倍量のマッシュルームが入った「ダブル」をラインアップする。

マッシュルームチーズバーガーのマッシュ増量ラインアップ

◆「トリプルマッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」1,090円

フレッシュネスバーガー「トリプルマッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」

◆「トリプルマッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」1,090円

フレッシュネスバーガー「トリプルマッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」

◆「ダブルマッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」990円

フレッシュネスバーガー「ダブルマッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」

◆「ダブルマッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」990円

フレッシュネスバーガー「ダブルマッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」