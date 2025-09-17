お笑いコンビ、オアシズの大久保佳代子（54）が16日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。浮気報道をめぐり、私見を述べた。

8月30日に放送された同局系「24時間テレビ48 あなたのことを教えて」内の企画「上田と女が吠える夜 インターナショナル あなたの国のことを教えてSP」の特別編が放送された。

ブラジル人のシモネさんは「日本人は浮気をした人のうわさ話が大好きな国」と感じたことを明かし、「そもそもAさんとBさんの浮気事情、私には関係ない話であって、テレビで（芸能人が）『浮気をしてしまい、申し訳ございませんでした』って言うのは、『他にニュースないですか？』って」と語った。

シモネさんは「おまけに日本だと男性が浮気したら『申し訳ございません』って言って戻ってくるけど、女性が浮気したときその女性が芸能界に戻れないのすごいおかしいと思う」とコメントした。スタジオの各国の女性は共感し、日本人タレントも共感した。

くりぃむしちゅー上田晋也は「コメンテーターで誰々が不倫をしました、浮気をしましたでコメントを求められたりもするだろ？」と聞いた。

これに大久保は「しますよ。私も最終的に人それぞれだし、家族が納得していれば社会がやんや言うことではないし、男の人も本能あるし、私も本能あるんでいろんな人に抱かれたいです」とボケて笑わせた。上田は「なんの話ですか」と即ツッコんだ。