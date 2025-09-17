【星砕きの伝承】 【星見少女の伝承】 9月17日 予約開始 2026年3月 発売予定 価格：各14,850円

TORCH TORCHは、アクセサリー「星砕きの伝承」と「星見少女の伝承」を2026年3月に発売する。予約受付は「豆魚雷」にて9月17日開始。価格はどちらも14,850円。

両商品は、アクションRPG「ELDEN RING（エルデンリング）」とのコラボレーションアイテムの新作。どちらも作中のタリスマンが忠実に再現ｓ荒れており、「星砕きの伝承」では降る星に挑む最強と謳われたデミゴッド「ラダーン将軍」の後ろ姿が、「星見少女の伝承」では夜空を見上げる星見の少女が流れる星を追う姿が描かれている。

なお、どちらもフロム・ソフトウェアによる資料提供と完全監修のもと、造形作家・大畠雅人氏が原型制作を担当。ゲームグラフィックで描かれているフォルムや細部を丁寧に読み取り、忠実に立体化されている。

□「星砕きの伝承」

□「星見少女の伝承」

【星砕きの伝承】

英雄の伝承が刻まれたタリスマン

筋力を高める

デミゴッドで最も強いとされた英雄は

降る星に一人で挑み、これを砕き

以来、星の運命は封印されたという

「星砕きの伝承」14,850円

ゲーム内テキストと画像

【星見少女の伝承】

女王の伝承が刻まれたタリスマン

知力を高める

星見の少女は、夜空を見上げ歩いた

ずっとずっと、星を追って旅をした

そして満月と出会い、女王となった

「星見少女の伝承」14,850円

ゲーム内テキストと画像

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc.