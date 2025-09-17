6速MTあり！ 全長4mの「“新”小さな高級車」に大注目！ クラス超え「豪華・茶革インテリア」×“超レトロな旧車デザイン”採用！ 新車513万円の光岡「ビュート ロイヤルED」の魅力とは

上質でシックな「ロイヤルエディション」

2025年7月3日、ミツオカは「ビュートストーリー」の特別仕様車「ロイヤルエディション」を発表しました。

2025年7月4日より受付を開始しており、2025年12月21日までが受付期限となっていますが、予定台数に達し次第終了となります。

一体どのようなモデルなのでしょうか。

「ビュート」に設定の「ロイヤルエディション」とは

「ビュート」シリーズは、創業当初からカスタムカーを多く手掛けてきたミツオカが提供するカスタムカーです。

実用性の高い最新モデルをベースに、パーツ取り付けやインテリア加工を職人の手作業で行い、英国の高級車ジャガーの旧モデル「マークII」をモチーフにしたデザインを与えています。

初代は1993年に日産のコンパクトハッチバック「マーチ」をベースに登場。以後、マーチのモデルチェンジにあわせ、ビュートも進化してきました。

現行のビュートストーリーは4代目にあたり、2023年9月に発売。

「ストーリー」というサブネームが追加されたとともに、マーチの国内販売終了にともないベース車をトヨタ「ヤリス」に変更。先進運転支援システムの装備やハイブリッドモデルを設定するなど、大幅進化しました。

ボディサイズは、全長4090mm×全幅1695mm×全高1495mmで、ホイールベースは2550mmです。4WD車は全高1510mmとなります。

エクステリアでは、丸型LEDヘッドランプやハート型グリル、旧車の鉄バンパー風ガーニッシュなど、初代から受け継がれるレトロな意匠が特徴です。ボディカラーも多彩なオプションを設定し、レトロな外観を強調します。

インテリアはヤリスから大きな変更はないものの、チェック柄レザーシートやカラーパネルなどを選択することができ、雰囲気を変えることが可能です。

パワートレインはヤリスと全く同一で、1リッターと1.5リッターの3気筒ガソリンエンジンおよび1.5リッターハイブリッドを設定。トランスミッションはCVTは基本ですが、1.5リッターモデルでは6速MTも用意。駆動方式はFFがメインで、4WDも選べます。

先進安全装備もヤリスと同一で、プリクラッシュセーフティやレーンディパーチャーアラート、レーダークルーズコントロール、運転の先読みアシストを行うプロアクティブドライビングアシストを搭載しています。

通常モデルのビュートストーリーの価格（消費税込）は322万5200円から451万円となっています。

では、そんなビュートストーリーの特別仕様車、ビュートストーリーロイヤルエディションはどのようなものなのでしょうか。

最大の違いは、上品なエクステリアカラーとインテリア仕様を採用している点です。

エクステリアは、「ロイヤルグリーン」「ロイヤルレッド」「ロイヤルホワイト」の3色が設定されており、これまでのカラーとは異なり非常にシックで高級感のある仕立てとなっています。

またバックドア左下部には専用のエンブレムが装着され、特別仕様車であることが明確に示されているのも特徴です。

インテリアは、落ち着いた色合いの「ロイヤルブラウン」を基調とした専用レザーシートを採用。パイピングやステッチにはグレーがあしらわれ、正統かつクラシカルな印象を与えました。

運転席と助手席の背面部にはビュートストーリーのロゴ刺繍が施され、さらに座面には「ウルトラスエード」製のユニオンジャックタグが縫い込まれるなど、「ロイヤルエディション」の名称にふさわしい、特別感のある仕立てです。

ちなみにレザーシートとボディカラーは標準仕様車でもオプションとして選択できますが、標準車で両方を選ぶと11万円も高くなります。その分、専用エンブレムやユニオンジャックタグなどが施されたロイヤルエディションのほうがお買い得といえます。

ロイヤルエディションの価格は、385万円から513万4800円で、1リッター／1.5リッターガソリンに加え、1.5リッターハイブリッドを用意。6速MTも設定されています。