俳優チョン・ヘイン、往年の映画スターに変身！高級感溢れる装いに似合う容姿端麗さ

俳優チョン・ヘインが参加したラグジュアリーブランド「Dolce＆Gabbana（ドルチェ＆ガッバーナ）」の2025秋冬キャンペーンが公開された。

「Dolce＆Gabbana」は2025秋冬のメンズコレクション「パパラッチ」を着たチョン・ヘインの姿を公開した。

写真の中のチョン・ヘインは、チェック柄のスーツを着て強烈なカリスマ性が感じられる目つきでカメラを見つめている。そして、もう1つの写真のなかの彼は、白いシルクシャツにスカーフを合わせて一味違う雰囲気を醸し出す。

「Dolce＆Gabbana」は今回のコレクションに時代を超越する伝説的な映画スターに対する敬意を込めた。余裕のある昼の瞬間から大衆の視線が集まる夜の場面まで、チョン・ヘインならではの魅力を表し、印象的な存在感を残した。

チョン・ヘイン

去る6月、チョン・ヘインはイタリア・ミラノで開催された「Dolce＆Gabbana」の2026春夏メンズコレクション「パジャマボーイ」ショーに参加し、圧倒的な存在感でファンの視線を集めた。彼はグローバルアンバサダーとして活躍し、同ブランドと特別なシナジー効果を生み出している。

なお、チョン・ヘインはNetflixドラマ『こんなクソみたいな愛』を撮影中だ。彼は無愛想だが、誰よりも熱い心を持ったチャン・テハ役を演じる。

◇チョン・ヘイン プロフィール

1988年4月1日生まれ。FNCエンターテインメント所属。26歳だった2014年にドラマ『百年の花嫁』で俳優デビューを果たし、日本でも人気の『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』ではヒロインの初恋役として特別出演した。主な出演作にドラマ『刑務所のルールブック』『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』『ある春の夜に』、映画『ユ・ヨルの音楽アルバム』『スタートアップ！』など。