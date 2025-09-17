フジ榎並大二郎アナ、年内いっぱい育休へ 息子との“家族会議”動画公開で「素敵なパパ」「家族愛伝わる」の声 妻は有村実樹
【モデルプレス＝2025/09/17】フジテレビの榎並大二郎アナウンサーが9月16日、自身のInstagramを更新。年内いっぱい育休に入ることを明かした。
【写真】フジ榎並大二郎アナ、4歳息子と正座で向かい合う
現在、妻でモデルの有村実樹が第2子妊娠中の榎並アナは「第2子を迎えるにあたり、今週から年内いっぱい育休に入ります」と明かし、息子との家族会議の動画を公開。「3か月半、職場を離れることになりますがこの時間を大切に、家族をしっかり支えられるよう精進します」とつづっている。
また「イクメンオブザイヤー2022」「イクメン／男性育休オブザイヤー2023受賞」を受賞している榎並アナは厚生労働省が実施している「イクメンプロジェクト」で男性育休取得の理解を深めるPR動画にも出演していた。
この投稿には「素敵なパパ」「いつにも増して優しい声で癒される」「育休頑張ってください」「無事赤ちゃんが産まれますように」「家族愛伝わる」「お兄ちゃん頼もしい」「奥様も心強そう」といった声が寄せられている。
榎並アナは2016年2月に10年交際していた有村と結婚。2021年8月に第1子男児の誕生を報告。2025年4月に有村が第2子を妊娠したことを発表した。（modelpress編集部）
◆榎並大二郎アナ、育休取得へ
◆榎並大二郎アナの投稿に反響
