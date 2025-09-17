朝ドラ「あんぱん」乃木坂46久保史緒里のキャスティング理由 プロデューサーが“噂”に言及「気になる人っているんです」
【モデルプレス＝2025/09/17】16日、俳優の高橋文哉がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）が放送された。現在放送中の連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）のプロデューサー・倉崎憲氏がゲスト出演し、乃木坂46の久保史緒里がキャスティングされた経緯を明かす場面があった。
【写真】朝ドラ「あんぱん」健ちゃん（高橋文哉）再登場
この日「あんぱん」のキャスティング秘話を明かした倉崎氏。同作では主役の柳井のぶを今田美桜、のぶの夫となる柳井嵩を北村匠海が演じ、高橋は嵩の親友・辛島健太郎を演じている。
倉崎氏はこの日、どうしても出演させたかった高橋を当初は嵩の弟・千尋役で考えていたこと、その後高橋に合う役として健太郎が物語に加えられたことを明かしたが、高橋は「またキャスティングの話なんですけど、乃木坂46の久保史緒里さんが出演されてるじゃないですか、白鳥玉恵役で…」と自身と同じ「オールナイトニッポン」仲間の久保のキャスティングについて口を開いた。
ネットでは「オールナイトニッポンが好きだから」という理由で久保もキャスティングされた噂があると伝えられと「違いますね」という倉崎氏。元々乃木坂46のライブに行ったことがあり「やっぱりライブで見ていて『気になる人』っているんですよ。仕草だったり…歌だけじゃなくて。それが久保さんだった」とライブでの久保が印象に残ったのだという。さらに「お芝居も見ていて、芝居力も突出しているなっていうのは思っていた」こともあり「朝ドラも出たことがない、ということで思い切ってお話させていただいた」と久保のキャスティング理由を振り返った。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送、NHK
【Not Sponsored 記事】
◆乃木坂46久保史緒里「あんぱん」出演オファーの経緯は
