人気インフルエンサーひよん、夫に持ち上げられる姿に「身長差可愛い」「旦那さんすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/17】インフルエンサーのひよんが9月16日、自身のInstagramを更新。夫に持ち上げられる微笑ましい夫婦の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ひよん、夫に楽々持ち上げられるラブラブショット
ひよんは「楽勝って言ってたのにキツそうだった」と夫とのやり取りを公開。夫がひよんを腕に座らせ、抱きかかえる動画を披露している。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「仲良し夫婦」「幸せそう」「ほっこりする」「旦那さんすごい」「身長差可愛い」といったコメントが寄せられている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆ひよん、夫婦動画を公開
