渡辺美奈代、中華風手料理披露「簡単で美味しそう」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/17】歌手でタレントの渡辺美奈代が16日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】渡辺美奈代「美味しそう」と話題の手料理
渡辺は「きくらげと卵炒め」とつづり、フライパンで調理中の様子と、完成した料理の写真を公開。きくらげと卵、ニラが炒められた中華風の一品を披露した。
この投稿に、ファンからは「簡単で美味しそう」「真似したい」「料理上手で尊敬」「おうちごはんが素敵」「盛り付けも綺麗」「いつも参考にしています」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】渡辺美奈代「美味しそう」と話題の手料理
◆渡辺美奈代、中華風の手料理公開
渡辺は「きくらげと卵炒め」とつづり、フライパンで調理中の様子と、完成した料理の写真を公開。きくらげと卵、ニラが炒められた中華風の一品を披露した。
この投稿に、ファンからは「簡単で美味しそう」「真似したい」「料理上手で尊敬」「おうちごはんが素敵」「盛り付けも綺麗」「いつも参考にしています」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】