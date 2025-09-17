【『賭ケグルイ』早乙女芽亜里】 予約期間：10月23日23時59分まで 2026年3月 発売予定 価格：25,300円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「『賭ケグルイ』早乙女芽亜里」を2026年3月に発売する。予約期間は10月23日23時59分まで。価格は25,300円。

本製品は、マンガ「賭ケグルイ」より「早乙女芽亜里」を1/6スケールでフィギュア化したもの。

勝利を確信したかのような、見下すような笑み。その挑発的な表情と躍動感あふれるポージングが、芽亜里の強気な性格を余すところなく表現している。

宙に舞うトランプは、勝負への情熱と駆け引きの緊張感を演出し、まるでギャンブルの瞬間を切り取ったかのような臨場感を生み出しており、台座には舞い落ちたトランプを表現し、枠は光沢、台座の天面はマットにすることでより高級感を演出している。

「『賭ケグルイ』早乙女芽亜里」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約315mm 素材：ATBC-PVC、ABS

(C)Homura Kawamoto・Toru Naomura/SQUARE ENIX

