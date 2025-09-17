定年後の準備と言えば、《貯金が充分にあるかどうか》だけだと思っていませんか？実は、リタイア生活にはお金以外にも考えるべきことはたくさんあるそうで――。資産管理の専門家クリスティンが、18人のリタイア計画専門家と語り合い、老後の暮らしとお金について徹底解説した著書『How to Retire お金を使いきる、リタイア生活のすすめ』より、「社会とのつながり」について紹介します。

【書影】『How to Retire お金を使いきる、リタイア生活のすすめ』

* * * * * * *

ローラ・カーステンセン「他者との関係を育む」

2019年から、モーニングスター社の同僚ジェフリー・パタックとともに『ザ・ロング・ビュー』というタイトルのポッドキャストを配信している。

ジェフリーは投資部門にいるので、ファンド・マネージャーなどにインタビューするのを好み、私はファイナンシャル・プランニングやリタイア準備の話題が好きだ。

そんな私たちがそろって食いついたのが、スタンフォード大学のローラ・カーステンセン博士のインタビューである。

スタンフォード長寿社会リサーチ・センターの初代所長を務める博士は、仕事、生きがい、健康、長寿といったさまざまな観点から、リタイア生活に役立つ話をたくさん聞かせてくれた。

博士の研究テーマは人生の幸福度に人間関係がどのような役割を果たすか、そして高齢化とともに人間関係はどう変わるかである。本章でもそこに焦点を絞ってインタビューした。

何が長寿をもたらすか

クリスティン・ベンツ：博士は長年、長寿について研究しておられますね。長寿をもたらす主な要因はなんでしょう？ 遺伝子が大きな役割を果たすことは知っていますが、自分でコントロールできる要素もあるのでしょうか？

ローラ・カーステンセン：長生きのために何かしたいとお考えなら、いいお知らせがあります。それは遺伝子よりも日々の行動や生活習慣のほうが寿命に大きな影響をおよぼすということです。

遺伝子と生活習慣が寿命に与える影響を研究している人によると、遺伝子の影響は30パーセントで、生活習慣が70パーセントということでした。つまり健康的な生活習慣さえ身につければ、遺伝子に多少の欠点があっても健康で長生きできるのです。

クリスティン：長く幸せな人生をもたらす要素として、読者が驚くような研究結果はありますか？

ローラ：多くの人が驚くのは、社会とのつながりと幸福度が密接に関係していることです。極端な貧困を除いて、人生の質はおそらく金銭よりも人間関係に左右されます。住んでいる場所や仕事、家族や友人との関係、なんらかのグループに所属しているかといったことが私たちの根幹を形づくっているのです。

人間は集団の一部となり、愛され、世話をされ、仲間をつくることを好むように進化してきました。ですから年を重ねてもそういったことが非常に大事で、これは生涯変わりません。

ところが高齢になるにつれ、意識的に行動しないと社会とのつながりを実感しにくくなります。社会構造と自分の生活に接点が少なくなるからです。



（写真：stock.adobe.com）

年齢と人の輪

クリスティン：博士は高齢者と社会のつながりの変化を研究してこられました。年をとるにつれて社会とのつながりは希薄になるけれども、それは必ずしも悪いことではないという結論を導いておられます。これについて詳しく聞かせていただけますか。

ローラ：悪くないどころか、いいことでもあるのです。ジェロントロジー（高齢社会総合研究）の分野では、高齢になると社会とのつながりが限定されることはずいぶん前からわかっていました。だから高齢者は悲しんだり落ち込んだりしやすいと推測されてきたわけです。

ところが私たちの研究では、高齢者は中年世代やもっと若い世代よりもむしろ精神的に安定していることがわかりました。

その理由の1つが社会とのつながりが限定されることです。中年期になると多くの人は人間関係の整理を始めます。意図的に人づきあいの輪を小さくするわけです。話していて微妙な気持ちになる相手や、満足感の得られない相手とのつきあいを絶ちます。

私たちは生きていくうえで大勢の人とかかわります。それは同僚だったり、子どもの友達の親だったりするのですが、そうした相手を私たちは《周辺の他者（peripheral others）》と呼んでいます。中年期以降は周辺の他者と疎遠になり、つきあいの輪が小さくなります。

身近な人たち（互いの関係が変わりにくく、強い感情を呼び覚ます相手）はそばに残ります。つまりいい意味で取捨選択が起こるわけです。結果として高齢者のそばには自分にとって大事な人と、自分を大事に思ってくれる人が残ります。

クリスティン：でもリスクもあるのではないでしょうか？ 数少ない大事な人だけに囲まれていたとして、そのうちのひとりが欠けたら─誰かが亡くなったり、引っ越したりしたら、精神的ダメージが大きいように思います。

ローラ：それについても調査しました。高齢者が身近な人を失うと、それまで身近とまではいかないまでも交流のあった人が内輪のつきあいに入ってきます。

たとえばあなたが子どもを失ったとします。するとたとえば姪との距離が縮まって、姪が以前よりも大事な存在になるわけです。まったく新しい人が現れるのではなく、外側にいた既知の誰かが内側に入ってきます。

クリスティン：内輪のつきあいというのは何人くらいが理想なのでしょう？

ローラ：とても少ない場合もありますが、3、4人が最適でしょう。それよりも少ない人数で、その人たちなしでは生きられないと思うほど絆が強い場合は困ったことになります。人間には寿命がありますし、いつ何が起きても不思議はありません。そうなったときに衝撃を和らげるものが必要です。

クリスティン：そうなんですね。ところで結婚は、長く幸せな人生の要因になるでしょうか？そう単純なものでもないですか？

ローラ：既婚男性のほうが独身男性よりも長生きすることはかなり前からわかっていました。一方で既婚女性よりも独身女性のほうが寿命が長いという報告もあります。

これをもう少し追究すると、結婚は、男性にとっては長寿の要因になります。夫婦仲がよくても悪くてもそれは変わりません。しかし女性の場合、この人と結婚してよかった、この人と一緒にいられて幸せだと感じている女性にのみ長寿をもたらします。

つまり男性にとっては夫婦関係のよし悪しにかかわらず恩恵があり、女性にとっては関係性がよくないと恩恵がないのです。

クリスティン：どうしてそうなると思われますか？

ローラ：原因の1つとして、良好な夫婦関係を築けなかった場合に女性が自分を責めやすいことが挙げられます。男性は結婚生活と人生を切り離して《万事順調だ》と考えられる。でも女性は結婚生活がうまくいかないと自分を落伍者のように感じてしまうわけです。

ある研究では2つの設問が用意されていました。《ご自分の人生に満足していますか》と《結婚生活に満足していますか》です。

男性側では《人生には大満足だが、結婚生活はそれほどでもない》という回答が見られましたが、女性のなかには2つめの設問を聞くと怪訝そうな表情で《だから今、人生は最低だといったでしょう？ あなた、ちゃんと聞いてたの？》と返す人さえいたそうです。女性は人生と結婚を切り離して考えられないのです。



『How to Retire お金を使いきる、リタイア生活のすすめ』（クリスティン・ベンツ：著・岡本由香子：訳／KADOKAWA）



（写真：stock.adobe.com）

社会とのつながり

クリスティン：内向的な人たちは社会とのつながりが弱いように思うのですが、ガーデニングや読書に喜びを感じる人は、あまり幸せでない老後を送ることになるのでしょうか？

ローラ：そんなことはありません。前提として、世のなかには外向的な人よりも内向的な人のほうが多いんですよ。アメリカ文化は外向的であることをよしとする傾向があります。友人がたくさんいて、しょっちゅうパーティーへ行く人のほうが幸せで、そうでない人はあまり幸せでないと考えたがる。

外向的な人と内向的な人の差に関する研究によって、外向的な人は人に囲まれているほうが元気になり、内向的な人は人に囲まれていると疲れやすいことがわかっています。内向的な人は他人が嫌いなわけではないし、誰かと一緒にいることが苦痛なわけでもありません。ただ疲れてしまうんです。

私も大きな研究会議などへ出かけて1日じゅう人と話すことがあります。それはいいんです。楽しめます。でもその日の終わりにはへとへとになってしまう。ホテルの部屋に戻ってベッドに倒れ込み、ルームサービスを頼んで、朝まで誰とも話さずゆっくりしたいと思ってしまいます。

ところが同じような会議に出席しても《やあ、これは楽しいぞ。もっとたくさんの人に会いたいなあ》と感じる人もいるわけです。

とはいえ一定の条件下で、外向性、つまり社交的であることが、内向性よりも優位だと証明されているわけではありません。完全に孤立して、気にかけてくれる人がひとりもいないとしたらそれは生きにくいでしょうが、それは内向的であることとはまた別の問題です。

クリスティン：なるほど。いずれにしても社会とのつながりは大事なんですね。年齢があがっても社会とのつながりを保つためにはどうすればよいのでしょう？

ローラ：いろいろなことをやってみるのがよいと思います。人生にはさまざまな要素が必要です。たった1つのことしかしない人より、いろいろな活動に参加する人のほうが健康で、認知機能も高い状態を保つ傾向があります。

常に新しいことをさがし、知らないことを学んでください。読書クラブに入るとか、楽器の演奏を習うとか、外国語の勉強をするとか、休暇の計画を練るのもいいトレーニングになります。

旅行代理店にお任せではだめですよ。旅先で何をするかインターネットで調べ、ホテルをさがしてください。そういったことは認知機能の維持によい効果をもたらします。いい刺激になるのです。

もう1つ心に留めてもらいたいのは、毎日の暮らしのなかで生きがいだと思えるものを1つは持っておくことです。

仕事だと答える人も多いですが、それでは退職と同時に生きがいをも失い、社会に必要とされていない感覚に陥りかねません。退職後も変わらずある何かをさがしてください。

自分が経験したことをほかの人に教えるとか、ボランティアを通じて生きがいを感じる人は大勢いますし、パートタイムで働くことに生きがいを見いだす人もいます。就労時間を短くしながら働きつづけるのはよい選択肢です。

※本稿は、『How to Retire お金を使いきる、リタイア生活のすすめ』（クリスティン・ベンツ：著・岡本由香子：訳／KADOKAWA）の一部を再編集したものです。