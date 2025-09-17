横浜流星、大河ドラマ“蔦重”姿で29歳の誕生日を報告「#べらぼう #現場で祝って頂きました。 #ありがた山」 祝福相次ぐ
俳優の横浜流星が16日、自身のインスタグラムを更新し、29歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「幸せな時間でした」29歳バースデーイベントのオフショット披露の横浜流星
投稿では「#昨日は #バースデーイベント #幸せな時間でした。」と、ステージや楽屋裏での様子をとらえたオフショットをアップ。
また「#べらぼう #現場で祝って頂きました。 #ありがた山」と明かし、主人公・蔦屋重三郎を演じる大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）のスタッフらが用意してくれた特注ケーキを手に持った“蔦重”姿の記念ショットなども披露した。
ケーキは、カラフルなフルーツや横浜演じる蔦重の写真でデコレーションされ、オリジナルで愛情たっぷりな仕上がりとなっている。
現場で祝福を受けた横浜は「#残り撮影一ヶ月半 #気を引き締めます。 #宜しくお願いします。」と決意を新たにしていた。
コメント欄には「流星くんハッピーバースデー！」「流星さんお誕生日おめでとうございます」「素敵なバースデーイベントをありがとうございました!!」「べらぼう毎週楽しみにしています。ゴールまであと少し、長い間本当にお疲れ様です これからも色々な顔を見せてください！」「大河ドラマも見てますが、国宝も素晴らしかったです。応援しています」「20代最後流星くんにとって素敵な1年になりますように」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
横浜はファッション誌『nicola』のメンズモデルとして活躍。2014年、スーパー戦隊シリーズ『烈車戦隊トッキュウジャー』でトッキュウ4号／ヒカリ役を演じ注目を浴びる。19年公開の映画『愛唄 −約束のナクヒト−』では、『第43回日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞した。その後も、数々の人気ドラマや映画で存在感を発揮。映画『正体』では、『第48回日本アカデミー賞』最優秀主演男優賞に輝いた。
今年は、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で主演を務めるほか、歌舞伎名門の御曹司という難役に挑戦した映画『国宝』が大ヒット中。
【写真】「幸せな時間でした」29歳バースデーイベントのオフショット披露の横浜流星
投稿では「#昨日は #バースデーイベント #幸せな時間でした。」と、ステージや楽屋裏での様子をとらえたオフショットをアップ。
また「#べらぼう #現場で祝って頂きました。 #ありがた山」と明かし、主人公・蔦屋重三郎を演じる大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）のスタッフらが用意してくれた特注ケーキを手に持った“蔦重”姿の記念ショットなども披露した。
現場で祝福を受けた横浜は「#残り撮影一ヶ月半 #気を引き締めます。 #宜しくお願いします。」と決意を新たにしていた。
コメント欄には「流星くんハッピーバースデー！」「流星さんお誕生日おめでとうございます」「素敵なバースデーイベントをありがとうございました!!」「べらぼう毎週楽しみにしています。ゴールまであと少し、長い間本当にお疲れ様です これからも色々な顔を見せてください！」「大河ドラマも見てますが、国宝も素晴らしかったです。応援しています」「20代最後流星くんにとって素敵な1年になりますように」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
横浜はファッション誌『nicola』のメンズモデルとして活躍。2014年、スーパー戦隊シリーズ『烈車戦隊トッキュウジャー』でトッキュウ4号／ヒカリ役を演じ注目を浴びる。19年公開の映画『愛唄 −約束のナクヒト−』では、『第43回日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞した。その後も、数々の人気ドラマや映画で存在感を発揮。映画『正体』では、『第48回日本アカデミー賞』最優秀主演男優賞に輝いた。
今年は、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で主演を務めるほか、歌舞伎名門の御曹司という難役に挑戦した映画『国宝』が大ヒット中。