ヤマザキマリ「映画『天国と地獄』で印象的だった、山崎努が眉間に深い皺を寄せるシーン。そんな山崎さんに、ラジオ収録で意外な指摘をされて…」

マリさんが留学先の映画館で観た黒澤明監督の『天国と地獄』から、強く印象に残っていたという俳優の山崎努さん。偶然の出会いから、マリさんのラジオ番組に出演することに。その収録中、眉間の皺についての話になったそうで――。

【写真】山崎努さんとマリさん

* * * * * * *

山崎努と眉間の皺

フィレンツェに留学していた頃、中央駅の近くにあった小さな映画館に入り浸っていた。狭くて汚い建物だったが、イタリアのネオレアリズモやフランスのヌーヴェルヴァーグの代表作はほぼここで観ているし、戦前戦後の古い日本映画の多くもこの映画館で知った。黒澤明の『天国と地獄』もそのうちの一つだ。

子供の誘拐を描いたサスペンス小説が原作のこの作品の主要人物を演じるのは三船敏郎、仲代達矢、そして新人時代の山崎努の3人である。

数ある見所の中でも、最後の場面でそれまでセリフのなかった山崎努演じる誘拐犯が、眉間に深い皺を寄せ、鉄格子を震える手で掴みながら己の不遇にうちひしがれているシーンはしばらく後まで脳裏に焼きついていた。その頃は私も貧しくて、社会に対する強い憤りを抱いていたからかもしれない。

山崎努という俳優の姿を次に観たのは、やはり同じ映画館で催されていた伊丹十三特集の『お葬式』『タンポポ』、そして『マルサの女』だった。『天国と地獄』から20年以上の時を経た山崎さんの面持ちには人間味が溢れ、深い感性と知性を纏った佇まいになっていた。

そして、どのような物語のどんな役であろうと、現れるだけで一瞬にして作品に深い質感を与える役者としての威力に圧倒された。

ご縁にあやかり

イタリア時代も含め、今に至るまでいったい何本、山崎努が出演している映画を観たか知れない。だからつい最近、東京で自分が通っている歯科医院で生身の山崎さんとお会いした時は、予定調和に背いた偶然だらけの自分の人生も満更ではないという気持ちになった。

山崎さんも私が出ているテレビ番組をご覧になっていたというご縁にあやかり、先日NHKの私のラジオ番組にお招きし、ご自身の俳優人生について語っていただいた。

その収録中、不意に眉間の皺についての話になった。テレビ番組で見かけるヤマザキマリは元気で明るく屈託がない。ところが『テルマエ・ロマエ』の主人公の眉間には深い皺が刻まれている。僕はあなたの本質をあの主人公の眉間の皺に垣間見た、と言う山崎さん。そんな指摘をされたのは初めてだったが、驚きつつも嬉しかった。

眉間の皺には

確かに私が描く登場人物には必ず眉間に皺がある。描かないと自分の意にかなった人物像にならない。

眉間の皺には人としての奥行きの塩梅が露呈する。苦悩、悲しみ、葛藤。それだけではない。思索と経験によって紡がれる知性もまた深い眉間の皺となる。

そもそも美しい皺というものは、与えられた命を満遍なく、懸命に生きた人間にしか刻まれないものだ。険しい顔も、寂しい顔も、そして優しい笑顔も、眉間の皺が美しければこそ映える表情であり、山崎努さんのお顔はまさにその象徴だと言っていい。

私が自分の漫画の登場人物の眉間に皺を描くようになったのも、イタリアでの学生時代からスクリーン越しに観続けてきた山崎努という存在の影響があったことを、今になって自覚した。