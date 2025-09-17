77歳のいまも、医師として多くの患者と接している、鎌田實さん。「ちょうどいいわがまま」の延長線上には、「ちょうどいい死に方」が待っているのだそうで……（構成：篠藤ゆり 撮影：難波雄史）

【写真】77キロのバーベルを担いでワイドスクワットする鎌田さん

意思表示は元気なうちに

2025年で医者になって50年。その間、多くの「死」を見てきました。わりあい「いい死」をたくさん見てきましたが、なかには「残念な死」もあります。

残念な死は、「自分がどのような最期を迎えたいか」を家族に伝えていなかったことで起きやすい。たとえば父親が突然、脳卒中で倒れ、家族は医者の言いなりに人工呼吸器や胃ろうを受け入れた。

その結果、自力で呼吸や食事ができない状態で長く生きたけれど、これでよかったのだろうか――。こうしたケースでは、残されたご家族は後々まで葛藤を抱えてしまう。万が一の時には、余計な延命治療はしないでほしい、といった意思表示を元気なうちにしておくことが大事です。

一方で、上手な死を遂げることができた人たちも大勢見てきました。その一例が、80歳の時に末期がんで諏訪中央病院の緩和ケア病棟に入院したAさんというおじいちゃんです。

「お仕事は何をしてたんですか？」と聞いたら、「農業」。なんでも60歳くらいまでは、村一番の野菜を作ろうと張り切り、新しい農機具や新しい肥料が出るたびに買い、苗や種にもこだわったそうです。

それなりに面白かったけれど、常に借金があり、働いても働いても生活は楽になりません。そこで新しい農機具や肥料を買うのをやめ、キュウリは曲がっていてもいいじゃないか、雑草が生えていても構わない、と考えを変えました。すると支出がかなり減ったのだとか。

《人生二毛作》の生き方

Ａさんはそれまで土にへばりついて生きてきたけれど、浮いたお金でまずアジアを旅したらすごく面白かった。

言葉が通じなくても、身振り手振りでなんとかなることも知り、次はアフリカ、次は南アメリカと、あまり人が行かないようなところを旅するように。すると、帰国後、友だちが話を聞きに来てくれたりと、人間関係も変わっていきます。

入院中、Ａさんの病室にはアフリカの音楽が流れていて、しょっちゅう友人が会いに来る。もちろんお子さんやお孫さんもよく顔を出していました。

そしていよいよ最期の時、僕が「今、心臓が止まりました」と伝えると、病室にいた長男と親友が拍手を始めたのです。それにつられて一緒に見守っていた身内や友人たちも拍手を始める。

僕は50年医者をやってきて、死を告げた時に拍手で送り出す光景は初めてでした。

Ａさんは60歳くらいまでアクセルを踏みっぱなしで生きていたけれど、60を超えて人生の下り坂に入り、見事にギアチェンジをしたのだと思います。好奇心を全開にして、それまでやったことのないことをやって面白く生きたら、まわりに人が集まるようになって、お子さんやお孫さんからも敬愛される年寄りになった。

そして最後はなんと拍手です。いわば人生二毛作。こういう生き方はカッコいいなぁと思いました。



イラクの難民キャンプにて子どもたちと（写真提供：鎌田さん）

生きている間に好きなことをやるべし

僕は、シニア世代に足を踏み入れたら「ちょうどいい堕落」「ちょうどいいわがまま」を実践するのが、結果的に「ちょうどいい死に方」につながると思っています。

堕落というのはちょっと強い言葉だけど、「ちょうどいい」をつけると、許されるのではないか。「ちょっぴり駄々をこねる」と言い換えてもいいかもしれません。

僕は自分もそれを実践しようと、1910年代にヨーロッパで起きた既成概念をくつがえす芸術運動ダダイズムと駄々をかけて、「カマタの駄々イズム宣言」なるものを打ち立てました。

僕は子どもの頃、親に捨てられ、貧乏な家にもらわれて育ちました。まわりの友だちは、ほしいものがあるとおもちゃ屋さんの前でひっくり返ってねだったりしていましたが、僕にはそれができなかった。わりあい我慢して生きてきたのです。

でも56歳で病院勤めをやめ、自由な時間ができてから、「一度だけの人生なのだから、まわりに迷惑をかけない限り、好きなことをして生きていこう」と心に決めました。

現在77歳ですが、「これがラスト・ダダ」などといって念願だったオープンタイプのスポーツカーを買うなど、自分としては「ちょうどいい駄々っ子」を通しています。まぁ、妻からは「何回ラスト・ダダがあるのよ」と呆れられていますが。

生きている間に好きなことをやるのは大事です。絵本『100万回生きたねこ』の作者である佐野洋子さんは、乳がんが再発して病院で余命を宣告された帰りに、中古の自動車屋さんでグリーンのジャガーを見つけて、大根でも買うように「これください」と購入したそうです。まさにこれもラスト・ダダ。

自分がそれまで一生懸命生きてきたご褒美に、ラスト・ダダがあってもいいんじゃないかと思います。

＜後編につづく＞