全国“ブランド豚”NO.1は？「とんかつベス豚（トン）グランプリ」6銘柄伏せ試食し投票…初の王者は9月30日決定

17日は、とんかつをめぐる豚肉の“仁義なき戦い”をお伝えします。

17日から始まったのは“とんかつに最も合う豚肉日本一”を決める、その名も「とんかつベス豚（トン）グランプリ」です。

大会のキャッチコピーも「最高な豚カツは、どれだ」。

エントリーするのは、東京（TOKYO X）・茨城（常陸の輝き）・群馬（上州麦豚）・香川（オリーブ豚）・鹿児島（かごしま黒豚）・沖縄（あぐー）から、選りすぐりの6つのブランド豚。

プライドをかけた負けられない戦いを繰り広げます。

最強の豚「ベス豚」はどうやって決めるのか。

審査するのは、応募で集まった総勢300人の一般参加者。

6種類のブランド豚のとんかつを食べ比べ、おいしいと感じた2種類を投票して“最強の豚”が決まります。

試食は、6つの色に分けられたとんかつを銘柄を伏せた状態で行われます。

味の繊細な違いが勝敗を分けることになるそうです。

今回、一足先に記者がいただいたのは、茨城県代表「常陸の輝き」。

脂の甘さをしっかりと感じますが、後味がすっきりしているので、香ばしい衣とよく合うということです。

このイベント、実は「常陸の輝き」の産地、茨城県が企画したものなんです。

「家計の味方」だった国産豚肉の価格は高値が続いていて、豚肉離れをなんとか食い止めようと、この“頂上決戦”を立ち上げました。

茨城県 営業戦略部・土井敏明さん：

豚肉の購入時にブランド名を意識しないという方が8割いる。ぜひ自分の推しの豚を探してほしい。

主催者の茨城が王座に輝くか？

それとも、ライバルがその座を勝ち取るのか？

3回の試食会を経て、初代王者は9月30日に決まります。