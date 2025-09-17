身近な人に看護・介護が必要になったとき、みなさんはどこに相談しますか？総合的な相談先として、主治医の所属機関を問わず、活用できるのが「訪問看護ステーション」です。その地域に開かれた独立した事業所である「訪問看護ステーション」に、黎明期から関わり、自ら起ち上げた「桂乃貴メンタルヘルスケア・ハートフル訪問看護ステーション中目黒」で、自分自身も看護に当たるのが渡部貴子さん。自らの経験を元に、介護や看護で困っている方への質問・疑問に答えてもらうのがこの連載です。第21回目は、「自信を取り戻すための心の整え方」についてです。（構成：野辺五月）

自信を取り戻すための心の整え方

Q：SNSで他人のキラキラした生活を見たり、成功した人の話を聞いたりすると、つい自分と比べてしまい、落ち込んでしまいます。なんだか焦る気持ちや、漠然とした不安も消えません。分かってはいるけれど、比べてしまう自分から抜け出すには、どうすればいいのでしょうか？この「他人と比べる癖」は、やめられるのでしょうか？

A：情報が溢れる現代社会では、誰もが「あの人はすごいのに、私は…」と、つい他人と自分を比較してしまいがちです。その気持ち、本当によく分かります。常に情報とつながることで、知らず知らずのうちに心が消耗し、自信を失ってしまう方も少なくありません。私たち看護師も、心の不バランスから生じるお悩みとして、この「比較による苦しみ」に数多く向き合ってきました。今回は、他人との比較を手放し、情報過多の時代にあなたらしい自信を取り戻すための心の整え方を、一緒に考えていきましょう。

ヒント１：デジタルデトックスで「脳」と「心」に休息を

気づけば一日中スマートフォンを手にしていませんか？テレビをつけっぱなしにしていませんか？私たちの脳は、意識していない間も膨大な情報処理を続けており、これでは本当の意味で休まることができません。脳が休まらないと心も休まらず、感情が整いにくくなり、イライラしたり、不安を感じやすくなったりします。

デジタルデトックスとは、意識的にデジタル機器から離れる時間を作ることです。例えば、「寝る前の30分はスマートフォンを触らない」と決めるだけでも、睡眠の質が劇的に向上し、心身の回復を促すストレスホルモン（コルチゾール）の減少にもつながると言われています。まずは1日5分からでも構いません。「寝る前だけは誰とも繋がらない時間を自分に与える」ことで、良質な睡眠を取り戻し、脳と心に本来の休息を与えましょう。これはまさに「情報の断捨離」であり、「ココロの片づけ」なのです。

感情は心のSOSサイン



ヒント２：なぜ比べる？あなたの心の「不安」を見つめる

「他人と比べない方がいい」と分かっていても、つい比べてしまう。それは、あなたの心の奥にある「不安」が隠れている証拠かもしれません。「これで合っているのかな？」「自分は大丈夫かな？」「周りから正当に評価されていない、認められていないのでは？」といった不安がある時、私たちは無意識に他人を見て、自分の立ち位置や価値を測ろうとしてしまいます。

この「なんで比べるんだろう？」という疑問を、ぜひ深掘りしてみてください。「この焦燥感の正体は何だろう？」「具体的に何が不安なんだろう？」と、あなたの感情を丁寧に「分解」してみるのです。

感情はあなたの心の大切なSOSサインです。「なんとなく不安」でなく、「私は今、自分の将来に対して心配しているんだな」と、明確に認識できると、心の回復はよりスムーズに進みます。

「昨日の自分」と比較しよう

ヒント３：「昨日の自分」を一番の比較相手にする

他人と比べることで生じる苦しみを乗り越えるための、最も効果的な方法の1つが、比較する相手を「他人」ではなく、「昨日の自分」にすることです。

今日のあなたは、昨日のあなたと比べて、ほんの1ミリでも何かプラスになったことはありませんか？「昨日はダメだったけれど、今日はこれだけできた！」「昨日の自分より、少しでも早く起きられた」「昨日より、ほんの少しだけ気分が穏やかだ」

小さなことでも構いません。毎日、「昨日の自分」と比べて、ほんの少しでも成長や変化を見つけること。それは、受験勉強で自分の伸びを確認するのと同じように、あなたの「自己承認欲求」を満たし、自信を育む確かな1歩になります。自分を甘やかすように、「よく頑張ったね」「えらいね」と褒めてあげましょう。

心の中の「小さな自分」に語りかけてあげる

ヒント４：インナーチャイルドを癒す「自分への優しい声かけ」

「他人と比較してしまう」「情報を見ずにはいられない」といった心の癖は、心の奥底にある「不安」や「承認欲求」と結びついています。この根深い感情は、幼い頃の経験や満たされなかった思い（インナーチャイルド）から来ていることも少なくありません。

そんな時こそ、「自分の心の中の、小さな自分」に優しく語りかけてあげることが有効です。まるで自分の子どもに話しかけるように、「それが不安だったんだね」「その時、つらかったね」「よく頑張っているよね」と、自分の感情や努力を承認してあげるのです。私たち看護師も、心のケアのセッションで、患者さんの心の奥にある感情を理解し、癒すために、このような問いかけをすることがあります。



情報や他人の評価に振り回されそうになったら、意識を「自分」に関心をもっていく練習をしてみましょう。誰かの活躍が眩しく感じてしまう時も、それは誰にでもある感情です。そんな時は、一旦その感情を受け止め、「自分は何が不安なんだろう？」と、自分の心の中の小さな声に耳を傾けてあげることで、心のバランスを取り戻し、あなたらしい自信を育むことができるでしょう。

心の境界線を守る

ヒント５：情報と他者から「私」の境界線を守る

AIが進み、情報が無限に供給される時代だからこそ、「人間力」、つまり自分自身の心と向き合い、コントロールする力が問われます。私たちは膨大な情報や他人の意見に常に晒されており、知らず知らずのうちに、自分の「輪郭」がぼやけてしまうことがあります。

そんな時こそ、「自分」という輪郭をはっきりとさせ、安心できる「パーソナルスペース」を確保することが非常に大切です。これは、無闇に情報や他人の意見を心の中に取り込みすぎない、ということです。

•「私はいやです」と、嫌なことにははっきりとNOと言うこと。

•「これは好き」と、自分の好きなもの、心地よいものを主張すること。

これらの行動は、心の境界線を守るために不可欠です。誰にも侵されない、あなただけの聖域を確保し、そこで心ゆくまで休息し、心を整えましょう。



他人との比較から生まれる苦しみは、多くの人が抱える心の負荷です。今回お伝えしたヒントを参考に、情報との健全な距離を保ち、自分自身の心と丁寧に向き合うことで、「昨日の自分」を褒めてあげられるような、あなたらしい回復のプロセスを歩んでいってください。