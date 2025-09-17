FRAY I.D×UGG♡秋冬限定エクスクルーシブブーツ登場

FRAY I.Dから、カリフォルニア発のアイコニックブランドUGGとのエクスクルーシブブーツが9月18日（木）発売♡ リアルレザーと柔らかなボアのコントラストが美しく、プラットフォームソールでスタイルアップも叶えます。サトウキビ由来EVA素材で軽量化され、ボリューム感がありながら驚くほど快適な履き心地。全国店舗、公式オンラインストア、USAGI ONLINEでチェックできます♪

リアルレザー×ボアで秋冬ムードたっぷり

上質なリアルレザーを使用し、折り返しから覗くボアが足元に温かみとコントラストをプラス。UGGならではの柔らかさとクラフトマンシップで、足元から季節感を演出できます。

プラットフォームソールでスタイルアップ



プラットフォームソールがシルエットを美しく見せつつ、サトウキビ由来のEVA素材で超軽量。見た目のボリュームに反して驚くほど軽やかで、長時間歩いても疲れにくい履き心地です♡

全国＆オンラインで購入可能



発売は9月18日（木）より、全国FRAY I.D店舗、オフィシャルオンラインストア、MASH STOREアプリ、USAGI ONLINEでスタート。

サイズは22～25cm、価格は41,800円（税込）。お気に入りの秋冬スタイルにぜひ取り入れて♪

秋冬コーデを格上げするFRAY I.D×UGGブーツ



FRAY I.DとUGGがコラボしたエクスクルーシブブーツは、9月18日（木）より全国店舗およびオンラインで発売♡ 価格は41,800円（税込）、サイズは22～25cm展開です。

リアルレザーとボア、軽量プラットフォームソールの組み合わせで、秋冬コーデを格上げしながら快適な履き心地も叶えます。足元から季節感を楽しみたい方におすすめの一足です♪