【写真】劇場で会った下級生たち

宝塚歌劇111周年記念式典へ

9月1日、宝塚大劇場で、宝塚歌劇111周年記念式典『One and only きらめきの、その先へ──。』が開催されました。

司会は、我が同期生、美稀千種さん。

それを聞いた時「これは行かねば！」と、予定を変更し出席を決めました。

いつも予定が合わず、行くことが出来なかった式典に、退団後初めて参加しました。

緊張しながら向かった久しぶりの宝塚。

なかなか会うことのない人たちと会い、一気に昔に戻る感覚。

「私、ここにいたんだなぁ」と改めて実感する懐かしい時間でした。

劇場があって、音響、照明、演出、台本、衣装、小道具…すべてが揃っていることの贅沢さとありがたさ。

同じ方向を向いて、一緒に舞台を創ってきた仲間たち。

「いいところにいたんだな」退団してから何度も思ったことを、この日また改めて思いました。

式典は、月組、星組、宙組のトップコンビによる口上で幕を開けました。

月組トップスター鳳月杏さん、宙組新トップスター桜木みなとさん、星組新トップスター暁千星さん。

暁千星さんは、私が組長だった頃月組に配属された下級生です。

有望な子が入ってきたな、そんな印象だったのを覚えています。

そんな彼女がトップスターに。

時の流れの速さを感じずにはいられません。

トップ就任おめでとうございます。

これからの宝塚を担うフレッシュなトップさんたち。

そして貫禄すら感じられる鳳月杏さん。

また新たな歴史の幕が上がります。



久しぶりに宝塚へ

初めて観る側に

在団中何度か式典に出させていただきました。

いつも式典ではタカラジェンヌの正装、黒紋付に袴、もしくは色着物に袴でした。

大階段で並ぶときは学年順で、下級生が上段、上級生が下段の安全地帯でした。

大階段に草履で立つのは、ヒールの靴で立つよりも怖く、ヒールの方が怖いと思われそうですが、草履の底が硬く自由がきかないのです。

そんな草履の怖さを覚えつつ、最初は上段だった並びも、10年経つと前の方になりました。

時は流れ、初めて観る側になると、大階段に並ぶ着物姿のタカラジェンヌのその光景は圧巻でした。

ずっと変わらないタカラジェンヌの正装。

観ている側なのに、自然と背筋も伸びて身の引き締まる思いがしました。

そして、この日もうひとつとても楽しみにしていたのが、二部に行われた月組公演『GUYS AND DOLLS』。

大地真央さんと黒木瞳さんのコンビによって初演されたこの作品は、昭和、平成、令和と受け継がれてきたブロードウェイ・ミュージカルの名作です。

私は平成時代に、ハリー・ザ・ホースという役で出演していました。

トップスターは紫吹淳さん。

スーツの着こなしが素晴らしくかっこいいトップさんでした。

そんな令和の『GUYS AND DOLLS』は、新しい演出にアップデートしていました。

大物ギャンブラーでプレイボーイのスカイを演じるのは鳳月杏さん。

紫吹淳さんに負けず劣らず、スーツの着こなしは素晴らしく、安心安定のかっこよさです。

2階席から観ると、舞台の奥や端の方の人たちまで見れ、ダンスナンバーの全体の動きも楽しめました。

ちらほらと知った顔も見え、月組のみんなが頑張っている姿に胸が熱くなりました。

「下級生達が、ちなつ(鳳月杏さん)を見て育っていくんだろうな」そう思うと、これからが楽しみになりました。

先輩たちが築いてきた舞台を受け継ぎ、繋ぎ、後輩たちがさらに新しい色を加えていく。

歴史が脈々と続いているのを感じた一日でした。



「伝統を未来へつなぐ」トークイベント

トークイベント「伝統文化を未来へつなぐ」にて

翌日私は「伝統文化を未来へつなぐ」というトークイベントに出演しました。

ご一緒したのは、輪島塗の漆芸家さんと、ソムリエさん。

輪島塗の器で日本酒をいただきながら、器の口の形で同じお酒でも味わいが違うという興味深いお話を聞きました。

ほんの少しその世界に触れただけで、見方も感じ方も大きく変わります。

向き合い方ひとつで、器もお酒ももっと楽しめる気がしました。

漆芸家さんのお話には、通ずるものが多くありました。

「君には出来ないよ」と言われ、なにくそと奮起したというところも、先人が作り上げてきたものを、形を守り、時代に合わせて工夫しながら繋いでいくことも。

繋いでいくということの難しさと素晴らしさ。

その継承の力こそが、伝統を未来へ導いていくのだと気づかされました。

111周年の式典と、伝統文化を語る場に触れた2日間。

伝統とは過去のものではなく、未来へと渡されていくものだと教えてくれた時間でした。

受け継ぐ人がいて、繋ぐ人がいて、そして観て下さる人がいる。

人の心に残り、また出会いたいと思わせるもの。

宝塚も、伝統工芸も、その繰り返しこそが文化を繋ぎ、伝統を育てていくのだと感じます。

その先に広がる未来を信じて。