現代社会では、子どもたちの発達について、「発達障害（神経発達症）」「定型発達」「グレーゾーン」など、さまざまな分類がされています。そのようななか、「診断名にとらわれることなく『すべての人には、それぞれの発達のユニークさがある』という視点を広げていきたい」と話すのは、5歳以上から大人までを対象にした塩釜口こころクリニック院長・精神科医さわ先生です。そこで今回は、精神科医さわ先生の著書『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』から一部を抜粋して、「発達ユニーク」な子どもたちが感じていることをご紹介します。

【書影】発達に特性のある「発達ユニークな子」が感じている困りごとがわかる本。精神科医さわ『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』

発達障害の特性は十人十色

グラデーションによって特性の強弱も異なる

「発達障害」とひと言で言っても、その特性は十人十色です。

発達障害の診断を受けた人でも、特性の例にあてはまる項目もあれば、あてはまらない項目もあります。

また、発達障害の診断がついていなくても、あてはまる項目がある人もいます。

ですから、この項目があてはまるから、うちの子は発達障害だと即断する必要もありませんし、過度に不安になる必要もありません。

ただ、子育てをしていて子どもの対応に困っていたり、親子ともに苦しんでいたり、親が常にイライラしていることがあるなら、ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。

そもそも発達障害というのは、白か黒かというように明確に分けるのは、ときに専門家であっても難しいことがあります。

特性が強く出ている子もいれば、弱く出ている子もいて、その濃淡はグラデーションのようにさまざまです。

自閉スペクトラム症の「スペクトラム」という言葉もグラデーションを意味しています。スペクトラムというのは「連続体で、境目なくつながっている」という状態です。

たとえば、運動神経がいい子もいれば勉強が得意な子もいるし、走るのが速い子もいれば遅い子もいますよね。そうしたちがいと、なにも変わらないのです。そもそも発達はみな「ユニーク」なんです。

色にたとえると、発達障害の特性は白でも黒でもないし、単純なグレーでもないということです。

私が敬愛する信州大学医学部教授の本田秀夫先生は、よく「１人ひとりの個性は虹色のようにさまざまで、個性に応じたさまざまな色の子育てがある」とおっしゃっており、本当にそのとおりだと思います。私たちは何色にも染まらない、そもそもカラフルな存在なのです。

特性自体は、だれにもある

ＡＳＤの診断がついていない人のなかにも、対人関係やコミュニケーションの困難を抱えている人や、興味や関心の範囲がとても狭い人がいます。

これは私見ですが、「対人コミュニケーションに苦手意識がある人」にも、ＡＳＤの傾向を持つ人はけっこう多いのではないかと感じます。

また、時計の秒針の音が妙に気になったり、柔軟剤の匂いが強く感じられて不快感を持ったりといった感覚過敏の特徴を持つ人もいます。

さらに、極端に清潔さや整頓にこだわる人（いわゆる“潔癖気質”の人）だったり、極端にルールに厳格だったりする人も、ある程度は発達に特性を持っている可能性があります。

ＡＤＨＤの特性と言われる不注意や衝動性なども、多かれ少なかれ、どんな人でも持っているものです。

最近では、発達障害についての認識が広まってきたこともあり、発達障害の診断を受けていない人と話していても、「じつは私もよく大事な物をなくしちゃうんです」「衝動買いが多くて……」「音に敏感で夜もすぐに起きてしまう」といった話を聞く機会が増えています。自分にも特性があると自覚している人も増えてきたようです。

かく言う私も、片づけが大の苦手で、部屋はなかなかきれいになりません……。

もちろん、発達障害の診断を受けてサポートを受ける人は全体のなかでは少数派です。でも、発達障害の特性というのは、このようにだれしもが少なからず持っているもので、その度合いによって「サポートが必要かどうか」が決まるだけです。

そうした認識が世の中にもっと広がっていけば、みんながもっと生きやすくなるだろうと思っています。

発達障害の特性が重なっていることも少なくない

1人ひとりの特性は異なるため、まずは理解することから

発達障害の子どもたちには、複数の特性が重なって見られることが少なくありません。とくにＡＳＤとＡＤＨＤの両方の特性を持つお子さんは多いです。

このような場合、単純に「この子はＡＳＤだから、こう対応する」「この子はＡＤＨＤだから、こうしたらいい」とあてはめるのが難しいことがあります。

患者の子どもにＡＳＤとＡＤＨＤの両方の傾向が見られる場合、診断時には“ＡＳＤとＡＤＨＤの両方の特性があるがＡＳＤの特性のほうがより濃い”といったようにお伝えすることがあります。

どちらかと言うとＡＳＤの特徴である社会性の課題が学校生活で大きな影響を与えているけれども、ＡＤＨＤの特性である忘れ物や物の管理の難しさが日常生活の困りごととしては目立っている、というケースもあります。

こうした場合は、どちらか一方が「問題ない」ということではなく、両方をふくめた臨機応変な対応が求められるのです。

さらに、知的障害があるかどうかによっても、支援の方法をその子に合わせて変えていく必要があります。

知的な遅れがある場合は、生活上の困難が増えることが多く、より専門的なサポートや柔軟な対応が必要になります。

なにより大切なのは、“診断名”ではなく、“目の前のその子がどんな困りごとを抱えているか”に目を向けて支援することです。

発達障害はどう診断されるの？

発達の特性とは「知能のばらつき」とも言える

子どもの発達障害の診断を行うのは、子どもの発達や精神科診療に関わる医師です。診療科で言うと、小児の発達を扱う小児科、児童精神科となります。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

近くにそういった診療科のある医療機関が見つからない場合は、まずはかかりつけの小児科や保健所、地域の保健センターや福祉相談窓口、療育センターなどで相談してみてください。必要に応じて、専門機関へ紹介してもらうことができます（ただし、診断を受けたい人に比べて、診断できる医師やクリニックが不足しているのが現状です）。

発達障害の診断を行う医師は、親子との面談を通じて、出生時からの発達過程でどんなことがあったか、どのような特性を持っているのかといった生育歴を詳しく聞いていきます。

さらに診察室での言動を観察したり、家や幼稚園や保育園、小学校などの社会生活の場面での様子などを聞き取り、発達障害の診断基準に照らし合わせ、社会生活にどのような影響が出ているのかを検討したうえで診断を進めていきます。

発達に特性が見られても、日常生活に明らかな困難がなければ、発達障害とは診断されないこともあります。

また、診断をつける際には、補助的な検査として知能検査を行います。

よく用いられるのは５〜16歳の子どもを対象にした「ＷＩＳＣ」と呼ばれる検査で、子どもの認知能力について得意な部分や不得意な部分を知るために行われるものです。

具体的に言うと、全体的な認知能力を示す全検査ＩＱと、「言語理解」「視空間」「流動性推理」「ワーキングメモリー」「処理速度」という５つの指標をそれぞれ数値化して、その結果から発達のバランスを把握します（「ＷＩＳＣ-4」までは４つの指標でしたが、「ＷＩＳＣ-5」から５つの指標となりました。今後も改訂されたら変わる可能性があります）。

この検査を通じて、その子はなにが得意でなにが不得意なのか、という発達のバランスを具体的に知ることができるのです。

ある専門家は、発達障害のことを「知能のばらつき」と言っており、これはとてもわかりやすい表現のひとつだと私も考えています。

知能検査で本当に大切なこと

知能検査で本当に大切なのは、単にＩＱの数値を測ることではなく、得意なこと・苦手なことを知り、それに合った関わり方や環境を考えることです。ですから、知能検査の結果に一喜一憂しないでいただけたら、とわれわれ専門家は思っています（難しいことは重々承知のうえですが）。

たとえば、言語能力はそれほど高くないけれど、ワーキングメモリー（作業記憶）が高く記憶力が優れている子もいれば、逆にワーキングメモリーが低くて記憶するのが苦手な子もいます。

記憶が苦手な子に、記憶力が必要な作業をさせるのは強いストレスや疲れを感じやすくなります。

その子の特性とともに、まずはその子が苦手なことや難しいことを把握してほしいのです。

※本稿は、『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。