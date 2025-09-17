「どこのネキかと思ったら」重盛さと美、ギャルに変身！ 「ビジュ良すぎ」「どタイプ過ぎてもう」
タレントの重盛さと美さんは9月16日、自身のInstagramを更新。ギャルに変身した姿を公開しました。
【写真】ギャルに変身した重盛さと美
コメントでは「ギャル盛さんかわいい」「神だ！ 好きっす！」「ギャル盛最高すぎます」「かわいいかわいいかわいい」「ビジュ良すぎ」「今日も今日とて世界一」「やばい！ どタイプ過ぎてもう」「どこのネキかと思ったら重森さんやん」「どう考えても若返ってる」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「ギャル盛さんかわいい」重盛さんは「ギャル盛さん」などとつづり、7枚の写真を投稿。ギャルっぽさのあるビジュアルのソロショットです。髪形はハイトーンカラーのロングヘアをハーフツインにしていて、かわいらしい印象ですが、フチありのカラーコンタクトレンズとしっかり施されたアイメイクで顔立ちは大人っぽいです。ベアトップを着用しており、美しい鎖骨やおなかが見えています。
「なんか若返ってるな年々」3日に「ありがとう36歳」とつづり、写真を公開した重盛さん。こちらの投稿もギャルっぽい印象のメイクになっています。ファンからは「なんか若返ってるな年々」「来世結婚してください」などのコメントが寄せられました。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
