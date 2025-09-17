タレントの重盛さと美さんは9月16日、自身のInstagramを更新。ギャルに変身した姿を公開し、反響を呼びました。（サムネイル画像出典：重盛さと美さん公式Instagramより）

タレントの重盛さと美さんは9月16日、自身のInstagramを更新。ギャルに変身した姿を公開しました。

重盛さんは「ギャル盛さん」などとつづり、7枚の写真を投稿。ギャルっぽさのあるビジュアルのソロショットです。髪形はハイトーンカラーのロングヘアをハーフツインにしていて、かわいらしい印象ですが、フチありのカラーコンタクトレンズとしっかり施されたアイメイクで顔立ちは大人っぽいです。ベアトップを着用しており、美しい鎖骨やおなかが見えています。

コメントでは「ギャル盛さんかわいい」「神だ！ 好きっす！」「ギャル盛最高すぎます」「かわいいかわいいかわいい」「ビジュ良すぎ」「今日も今日とて世界一」「やばい！ どタイプ過ぎてもう」「どこのネキかと思ったら重森さんやん」「どう考えても若返ってる」などの声が寄せられました。

3日に「ありがとう36歳」とつづり、写真を公開した重盛さん。こちらの投稿もギャルっぽい印象のメイクになっています。ファンからは「なんか若返ってるな年々」「来世結婚してください」などのコメントが寄せられました。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
(文:熱帯夜)