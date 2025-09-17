どのような人でも、少なからずファッションに惹かれる面を持っているものです。その心理について、ファッション・ジャーナリストの久保雅裕さんは「トレンドや自己表現の手段としての服の力を借りて、自身に幸福感をもたらすツールであることを無意識に感じているのだろう」と語ります。そこで、久保さんの著書『アパレルビジネス』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

団塊世代がマーケットの主役に踊り出た

バンバンというフォークデュオが歌った『いちご白書をもう一度』というフォークソングをご存知でしょうか。

主人公の大学生が、就職が決まり、長髪を切ってきた時に「もう若くない」と彼女に言い訳するという、ちょっと照れ隠しのような歌詞なのですが、70年安保の学生運動の嵐が過ぎ去り、高度経済成長期で豊かになっていく日本の姿を大学生の変節になぞらえています。この歌はそんな世相を反映し、うまく表現した歌詞で大ヒットしました。

戦後から日本が復興へと立ち直っていく時代に幼少期を過ごした団塊世代は、日々の生活が目まぐるしく変化し豊かになっていく様を見つめていった世代でもあります。一方で「二度と戦争を起こすまい」との深い反省から、社会の在り方やそれを決する政治に対しても団塊世代の若者たちがポジティブに関与していった時代でもありました。

その70年安保闘争の挫折と、日々の暮らしが豊かになっていく中で、社会に対する不満が萎み、経済が発展することが人々の幸せにつながる唯一の道だと思うようになっていったのでしょう。

「ニューサーティー」のジャンルが確立するまで

話は少し遡りますが、戦前から戦後にかけて、レナウン、三陽商会、オンワード樫山といった、いわゆる大手アパレルといわれる企業が立ち上がり、百貨店を中心にビジネスを広げていきます。

その後1950年代後半から60年代にかけて、アイビールックを日本に持ち込み「メンズファッションの神様」とも称された石津謙介による「VAN」（ヴァンヂャケット）、ゴルフ場やワイナリーまで展開し、ファッションをライフスタイル軸まで広げた先駆者、佐々木忠による「JUN」（ジュン）といったファッションアパレルが成長を遂げます。

60年代になると、小売では鈴屋二代目の鈴木義雄が「SUZUYA」を、市村清がリコー三愛グループの「三愛」など婦人服専門店の大手を誕生させ、やがて全国にチェーン化することでナショナルチェーン専門店が発展していきます。ちなみに「TSUTAYA」を展開するCCC（カルチャーコンビニエンスクラブ）創業者の増田宗昭、ファイブフォックス「コムサデモード」創業者の上田稔男は鈴屋出身、高田賢三は三愛出身など著名人を輩出しています。

また70年代に販売面で協力体制をとった東京ブラウスやグラン山貴などの婦人服アパレルによる連合体「サンディカグループ」という存在も記さない訳にいきません。フランスのサンディカ（パリコレを主催するオートクチュール組合の通称）を使って、日本の専門店向け婦人服アパレルの中核を担おうとします。こういった団塊世代より少し上の人々が作ったアパレルメーカーや専門店に団塊世代が就職し、仕事を覚えていきました。

7〜8年も経つと、バリバリと仕事をする自分たちとは少しニュアンスの違うコンサバティブでエレガント過ぎる服に違和感を持ち始め、自分たち30代にとって働きやすく、動きやすい、さらにはあまり女らしさを強調せずとも若々しい団塊世代独自のテイストを確立したくて徐々に独立していきます。

アパレルメーカーは原宿を中心にマンションの一室で始める、いわゆる「マンションメーカー」が誕生し、大手チェーン専門店から独立して、同世代のマンションメーカーから仕入れる地方の個店型品揃え専門店が生まれ、その塊が「ニューサーティー」（新しい30代のための服）というジャンルとして確立します。

西洋文化の影響を受けた商業地

そもそも原宿には戦後、米軍のための住宅地「ワシントンハイツ」があり、表参道は当時、このワシントンハイツに向かう通りとして、アメリカ文化や物資が行き交う場所でした。

この時期から、原宿周辺には洋服店や輸入雑貨を扱う店が登場し、少しずつ西洋文化の影響を受けた商業地としての性格が強まっていきます。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

現在のラフォーレ原宿の明治通りを挟んで向かい側に位置する東急プラザ表参道原宿（オモハラ）の場所には、セントラルアパートというマンションがあり、著名なクリエーターたちが事務所を構え、駆け出しのミュージシャンやアーティスト、フォトグラファー、そしてデザイナーたちが1階にある喫茶店「レオン」に集っていた話はあまりにも有名です。

また青山通りには深夜も営業する輸入品スーパーの青山ユアーズがありました。入口壁面には著名人の手形レリーフがあり、多くの芸能人が入り浸っていました。

賑わう原宿界隈

さて1973年のオイルショックを経て、70年代後半にかけて経済は順調に成長し、洋服を作っては専門店で飛ぶように売れる時代に。人口が多い世代だけに勢いもあり、様々なジャンルが生れてきます。

既にパリで名を馳せていた高田賢三に続けと「イッセイミヤケ」「ヨウジヤマモト」「コムデギャルソン」といった今や世界に冠たるデザイナーブランドもこの時期に表舞台に現れ、さらに菊池武夫による「メンズビギ」や金子功による「ピンクハウス」を擁するビギ、松田光弘によるニコルといったデザイナーブランドを多く抱えるアパレルメーカーも登場します。

同時にデザイナー名を敢えて強調せず個性的な商品を作る「コムサデモード」や松本瑠樹による「バツ」、田中三郎による「アトリエサブ」、大川ひとみによる「ミルク」といったキャラクターブランドというジャンルも登場し、「DC（デザイナー・キャラクター）ブランドブーム」が巻き起こります。

原宿界隈には、これらのショップが立ち並び、ファッションの落日など誰もが想像できないほどに賑わっていました。

こうして団塊世代が主導するムーブメントは、ニューサーティーからDCブランドブーム、そして次のバブル時代へと昇りつめていくのでした。

