オルカンに月5万円「開始した時が底値近くで運用益＋10％」32歳専業主婦の2カ月の積立実績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、夫（35歳）、長男（4歳）、長女（1歳）
▼金融資産
世帯年収：本人0円、配偶者700万円
現預金：1700万円、リスク資産：10万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：10万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2025年から
2025年3月から「月5万円」の積立投資をはじめたという今回の投稿者。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については「元本10万円→運用益込11万円」と利益が出ている様子です。
「おそらく開始した時がその頃の底値近くとなっていたため、一瞬少し下がったが、順調に上がって運用益が既に10％近くになっている。資産の増加はさほど実感していませんが、今後も長い目でみたら増やせるだろうと思っている」と説明されています。
開始してまだ間もないものの、「自分でやってみてイメージがつかめ、（それまで否定的だった）夫の積立投資に少し寛容になれた」と言います。
ただ、当初は「積立投資の仕組みを理解するのに時間がかかった」ため、「さまざまな設定をするのは、自分にはハードルが高い」とも感じたそう。
マイルールは、「長い期間必要がないお金で積立投資する。目的をはっきりとさせる」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
