ニーチェ、シェイクスピア、旧約聖書…長く愛されてきた古典からは、理不尽な世の中を生きていくためのヒントが見つかるかもしれません。哲学・文学・思想をどのように人生に役立てていけばいいのか。人気オンラインスクール『古典教養アカデミー』主宰の宮下友彰さんが、豊富な事例と共に紹介する著書『不条理な世の中を、僕はこうして生きてきた。』より、一部を抜粋して紹介します。（全4回中の2回）

「世界は自分用にできている」と思っていた

ここで僕自身について、お話しさせてください。

僕の人生は、大学まで順風満帆そのものでした。

希望した高校に合格し、エスカレーター式に大学に入学。

そして、その大学ではマジッククラブというサークルに入会し、有楽町や銀座などのレストランで毎夜マジックを披露していました。

サークル内でも中心的人物となり、僕にとって、まさに世界は、次のように見えました。

「世界は、僕のためにできている」

大学時代までに所属するコミュニティは、家族、サークル、ゼミ、バイトなど、ごく小規模なものです。

僕はそれらを単なる社会の縮図だと考えていたため、このようにたかをくくっていました。

「社会で生きていくのも、今と同じように容易なものだろう」

「なぜ、僕はこんなことをやっているのだろう？」

ところが、実際に企業に入社し、新入社員の立場になったとき、その思い込みがとんでもない誤解であることに気づかされました。

毎日満員電車に乗り、潰されそうになりながら通勤する。

上司、もしくはクライアントに対して、お世辞を言わなければならない。

あなたも社会人なら、きっと多かれ少なかれ、同様の経験をしたことがあると思います。

僕が就職したのは広告代理店だったので、さまざまなクライアントの商品を売る手伝いをしていました。

社会にとって役に立つかどうかわからないと思うような商品さえも、売る手伝いをしなくてはいけない。

「なぜ、僕はこんなことをやっているのだろう？」

「こんな毎日が死ぬまで続くのだろうか？」

決して、満員電車に乗るのがいやとか、お世辞を言うのがいやとか、自分が気に入らない商品を売る手伝いをするのがいやなどと、1つひとつの行為に嫌気がさしたわけではありません。

ただ、自由だった学生時代には感じたこともなかった「大きな力」が僕を圧迫していたことに、気味の悪さを感じました。

そして、その大きな力から逃れることができないことに気づいたのです。

社会の構造を知らず、生きづらかった

結局、数カ月経過して、その大きな力の正体がわかってきました。

それは、この世界には「お金がすべて」という、資本主義が支配しているということです。

会社であれば売り上げのために、個人であれば給与のために、たとえ道義的には意味のないことでも、個人にそうさせるよう仕向けます。

これはまさに、『ゴリオ爺さん』のラスティニャックが、セレブの世界が冷酷さで溢れていることを知ったときと似ています。

「世界は、僕のためにできている」なんてものは、まやかしでした。



社会に出てからの、「なぜ」の答えは？

僕は、意味があるものに対しては積極的に動きたいと思っていて、「サークルの全員が楽しんでくれる」という意味があるのであれば、自分が赤字を被ってでも、イベントを企画していました。

のちに紹介するドイツの哲学者であるニーチェも、こう言っています。

なぜ生きるかを知る者は、どんな生き方にも耐えられる。

しかし、もはや社会に出て、「なぜ」の答えは1つしかありません。

「お金を稼ぐため」です。

好きでもない相手とも飲み明かして健康を犠牲にしたり、苦手な上司から嫌味を言われても頭を下げなければならないこともある。

これがとても人間的な行為だとは思えませんでした。

主人公のラスティニャックも、父親の愛情を利用して金をせびる娘たちに対し、その行為がいかに冷酷なものかを身震いして見ていました。

必然的に、僕はこう気づきはじめます。

「この世界は、自分用にはできていない」

「世界は、僕のためにできている」と信じていた僕にとっては、衝撃的なことであり、まさに世界が不条理なものに感じました。

不条理とは「自分が信じている理想の世界と、現実の世界との乖離」のことです。

「世界は、僕のためにできている」という認識を持っていた僕は、「この世界は、自分用にはできていない」という認識を得たことで、この2つの認識の間にある大きな乖離に堪えることができませんでした。

