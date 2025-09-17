静岡県南伊豆町で特産品のイセエビの漁が解禁され、9月17日朝、今シーズン初の水揚げが行われました。

【写真を見る】南伊豆特産のイセエビ漁解禁も「期待外れ。全然だめ」黒潮の大蛇行終息発表も漁獲量回復見通せず＝静岡・南伊豆町

南伊豆町の下流漁港では、17日早朝、イセエビが次々と水揚げされ、漁師や地元の女性たちが丁寧に網から外していきました。

下流漁港の初日の水揚げは36.2キロで、2024年の初日の41.9キロと比べ5.7キロ減りました。

＜地元の人＞

「期待外れ。全然だめ。籠の底が見えるじゃん。底が見えるようじゃだめだよ」

南伊豆町のイセエビの水揚げ量は減り続けていて、2018年度は3万4425キロありましたが、2024年度は6972キロに落ち込んでいます。

不漁の原因とされてきた「黒潮の大蛇行」について、気象庁は8月に「今年4月に終息した」と発表しましたが、漁獲量の回復は見通せない状況です。

Q.黒潮大蛇行の影響はまだありますか？

＜下流海老網世話人 平山善太郎さん＞

「そんな気がします。すぐには回復しないと思います」

南伊豆町のイセエビ漁は2026年の5月まで続きます。