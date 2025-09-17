静岡県内の茶農家が有機栽培した煎茶が、「ジャパン・フード・セレクション2025 」の食品・飲料部門でグランプリを受賞し、生産者らが9月16日、静岡市長に報告しました。

静岡市の難波喬司市長のもとを訪れたのは、静岡市や藤枝市の茶農家などでつくる「静岡有機茶農家の会」のメンバーです。

＜静岡有機茶農家の会 南條美和子さん＞

「4軒の有機専門の茶農家の茶葉を使っています」

この会のメンバーで作り上げた「有機栽培・駿河天狗の養生煎茶」が、フードアナリストが味や品質などを審査する「ジャパン・フード・セレクション2025」の食品・飲料部門で最高賞にあたるグランプリに選ばれました。

優しい香りや飲みやすさ、ビタミンCを多く含み、健康価値が高い点などが評価されたということです。

＜静岡有機茶農家の会 南條美和子さん＞

「特徴としては、熱湯で入れてもおいしい」

静岡有機茶農家の会では今後も、品質のよい茶の生産を目指していくとしています。