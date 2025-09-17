◇MLB マリナーズ 12-5 ロイヤルズ(日本時間17日、カウフマン・スタジアム)

マリナーズのカル・ローリー選手が第2打席と第3打席に2打席連続本塁打を放ち、その数をシーズン56本と記録を伸ばしスイッチヒッターとしてMLB史上最多記録を更新し、さらにマリナーズの球団記録にも並びました。

ローリー選手は、この試合2番・捕手で先発出場。初回の第1打席で2塁打を放ち、3回に先頭で迎えた第2打席では、相手先発マイケル・ワカ投手のカーブをとらえライトスタンド中段に飛び込む特大の55号を記録します。先日、1961年にミッキー・マントルさんが記録したスイッチヒッターとしてのシーズン最多記録に並んでいましたが、この1発で単独歴代1位となりました。

さらにローリー選手の勢いは止まりません。4回の第3打席ではランナーを1塁に一人置き、二番手のダニエル・リンチ投手からバックスクリーンにはじき返す56号2ラン。そしてこの1本でケン・グリフィーJr.さんが1997年と98年にマークした56本塁打のマリナーズの球団記録に並びました。

なお試合はマリナーズが14安打を記録し大勝。ローリー選手の他にもドミニク・カンゾーン選手が1試合3発を記録するなど打線爆発となりました。