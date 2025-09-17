シャオミが9月26日に日本で新製品を発表！秋葉原で体験イベント「Xiaomi EXPO 2025」を9月26〜28日に実施。EV「SU7 Ultra」も初展示
|シャオミが日本で9月26日に新製品発表を実施！イベントも秋葉原で3日間に渡って開催
Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は17日、日本市場における2025年下期の新製品を2025年9月26日（金）に発表するとお知らせしています。合わせてそれらの新製品をいち早く体験できる新製品発表イベント「Xiaomi EXPO 2025 〜いつもが変わる。世界が変わる。〜」をベルサール秋葉原にて9月28日（日）までの3日間限定で開催するとのこと。
また新製品についてより知ってもらうためにクイズ形式の来場者参加型ステージ「豪華景品が当たる！Xiaomiのことを知ろう！クイズ大会」を用意し、Xiaomiにまつわる4択クイズに参加者が答え、各ステージ上位者には新製品をプレゼントするとしています。他にもイベントにて実施する3つのコンテンツを体験すると、Xiaomi製品が当たる抽選会に参加できる「Xiaomi EXPO Quest -スタンプラリー-」も実施する予定となっています。
Xiaomi EXPO 2025では9月26日に発表される予定の最新のスマートフォン（スマホ）やタブレット、ウエアラブル、IoTといった製品などを実際に試しながら買い物をできる新製品発表イベントとなっており、他にもファッションモデル・女優の菊池亜希子さんとフォトグラファーの黒田昭臣さんを招いた特別トークステージ、豪華景品が当たるクイズ大会や新製品を体験しながらスタンプを集めるとXiaomi製品が当たる抽選会に参加できるスタンプラリー企画などのコンテンツも多数用意しているということで、スマートなくらしの実現をめざすシャオミ新製品の数々に期待して欲しいということです。
＜2025年下期の新製品をいち早く体験・購入が可能＞
新製品をいち早く体験しながら買い物を楽しめるほか、中国で大きな注目を集めている高性能EVであるXiaomi SU7 Ultraも日本初展示されます。ただし、現時点においてXiaomi SU7 Ultraは日本で発売されておらず、展示のみとなるとのことなのでご注意ください。
＜YouTubeライブ「Xiaomi モノづくり研究所 Online」の公開収録を実施＞
イベント中にはYouTubeライブであるXiaomi モノづくり研究所 Onlineの公開収録を9月26日18〜19時頃に実施し、9月26日に発表予定の新製品をいち早く紹介しながら来場者からの質問に答えます。
＜ファッションモデル・女優の菊池亜希子さんとフォトグラファーの黒田昭臣さんをお招きしたカメラにまつわる特別トークステージ＞
スペシャルゲストとしてファッションモデル・俳優の菊池亜希子さん、フォトグラファーの黒田昭臣さんを招いて実際の作例を用いながら新型スマホのカメラ性能と写真の魅力について語る特別トークステージを27日（土）13〜14時に実施します。ここでしか聞くことができない2人のカメラへのこだわりについてトークされる予定です。
＜来場者参加型ステージ「豪華景品が当たる！Xiaomiのことを知ろう！クイズ大会」で豪華景品が当たるチャンス！＞
Xiaomiブランドや新製品についてより知ってもらうためにクイズ形式の来場者参加型ステージを用意し、Xiaomiにまつわる4択クイズに答え、各ステージ上位者には新製品をプレゼントいたします。開催日時は9月26日（金）16時〜16時30分、17時〜17時30分、9月27日（土）11時30分〜12時、16時〜16時30分、17時〜17時30分、18時〜18時30分、9月28日（日）11時〜11時30分、12時30〜13時、15時30分〜16時、16時30分〜17時。なお、開催日時、開催回数は予告なく変更になる場合があるとのことなので、ご注意ください。
＜コンテンツを体験するとXiaomi製品が当たる抽選会に参加できる
「Xiaomi EXPO Quest -スタンプラリー-」も＞
イベント期間中にはスタンプラリーも実施し、会場内に散りばめられた3つのコンテンツに参加してすべてクリアすると豪華Xiaomi製品が当たる抽選会に参加可能な企画であるXiaomi EXPO Quest -スタンプラリー-も行われます。
⚪︎コンテンツ内容
（1）遠くをもっと近くに -望遠体験-
会場内特設ブースにて新スマホを使い会場内に散りばめられた「お題」を撮影するコーナーです。新製品の優れた望遠機能を体験できます。
（2）Xiaomiと作る新しい毎日 -Xiaomi Smart Living体験-
特設スマートリビングブースにてXiaomiエコシステムを使いスマートリビングのある暮らしを体感できます。
（3）思い出となる“今”を切り取る -望遠ポートレート撮影体験-
特設ブースにて新スマホを用い来場者自身をスタッフが望遠ポートレートで撮影します。撮影した写真はイベント来場の記念としてデータをその場で転送もしくはフォトプリンターで現像してプレゼントされ、楽しい思い出を記録に残します。
＜ジェルペンチャレンジ一発成功で「Xiaomi YU7」1／64カーモデルゲットのチャンスも！＞
Xiaomi SU7 Ultraを展示しているスペース付近では中国で話題になっているXiaomi大容量ジェルペンを用いた「ジェルペンチャレンジ」に挑戦できるエリアを設置します。ペンを転がしてキャップを一発で半回転させることができた人にはXiaomi YU7の1／64カーモデルをプレゼントします。開催日時は9月26日（金）15時〜、9月27日（土）および9月28日（日）の終日で、賞品には数に限りがあり、賞品がなくなり次第、終了となります。
■Xiaomi EXPO 2025 開催概要
名称：Xiaomi EXPO 2025
開催日時：2025年9月26日（金）15時〜19時
2025年9月27日（土）11時〜19時
2025年9月28日（日）11時〜18時
場所：ベルサール秋葉原 1Fホール・イベントスペース
（東京都千代田区外神田3丁目12−8 住友不動産秋葉原ビル）
入場料：無料
