“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナがレポートするのは、神戸の人工島・六甲アイランドへの鉄道アクセス、六甲ライナーです。



JR神戸線と接続する『住吉』と六甲アイランドの『マリンパーク』の4.5kmを結ぶ六甲ライナーは、すべて神戸市東灘区内を走ります。正式には「神戸新交通・六甲アイランド線」といい、神戸市の外郭団体がポートライナー（三宮〜神戸空港）とともに運営する自動無人運転の路線です。





六甲アイランドを通る六甲ライナーの高架軌道

開業は1990年。六甲アイランドはポートアイランドと同じく、山を切り崩した残土で海を埋め立て、そこに住宅地や港湾・物流施設をつくるという神戸市のお家芸で誕生した人工島です。現在は約2万人が暮らしていますが、今回はこの六甲アイランドとを結ぶ唯一の鉄道とその沿線風景をリポートします。

起点はJR神戸線（快速停車駅）と接続する『住吉』。六甲ライナーは昼間でも6分おき、朝夕は3分おきの頻発運転で、一日平均7万6千人を運んでいます。2018年から導入された4両編成の3000形は、フェラーリやE6系新幹線を手掛けたデザイナー・奥山清行さんが「船」をイメージして設計したものです。

神戸新交通「六甲ライナー3000形」

『住吉』を出て、最初に驚くのが、六甲ライナー車内の乗客側の窓ガラスの変化。通常は外が見えているんですが、ある区間にさしかかかるとスモークがかかるんです。



これは沿線の間近にマンションがあり、住民のプライバシーを守るための心憎い措置なんです。日本板硝子の瞬間でくもる特殊ガラスが使われており、近接したマンションを過ぎると、また普通の窓に戻って景色が眺められるようになっています。

マンションそばを通る際、六甲ライナー車内の窓にスモークが

住吉川沿いに南下して阪神電車（特急停車駅）と接続する『魚崎』に到着。連絡通路の下を阪神や山陽電車の車両が通り過ぎていきます。

魚崎駅付近を流れる住吉川

阪神本線を通る、山陽の直通特急

この魚崎あたりには灘の酒蔵がいくつも点在します。また近くには文豪・谷崎潤一郎の住まいであり「細雪」の舞台にもなった谷崎潤一郎旧邸「倚松庵（いしょうあん）」があり、土日祝は無料で見学もできます。

谷崎潤一郎旧邸「倚松庵（いしょうあん）」

『南魚崎』はホームが5階の高さに位置する駅。周辺には港湾・物流関係の会社が集中します。また菊正宗の酒造資料館もあり、360年の酒造りの歴史を感じ取ることもできます。

南魚崎駅周辺には港湾・物流関係の建物がならぶ

菊正宗酒造資料館

この駅を出ると、神戸の本州側をあとにして、いよいよ六甲アイランドに渡ります。大阪の「ニュートラム」や東京の「ゆりかもめ」と同じゴムタイヤで走る六甲ライナー。渡る六甲大橋は長さ400メートルで、鉄道・道路・歩道の併用橋になっており、車窓の横には海、後ろには六甲山系という絶景がひろがります。



橋を渡り高層マンション群が見えてきたら六甲アイランドに入り『アイランド北口』。近くにある神戸出身の洋画家・小磯良平の作品を集めた小磯記念美術館も人気スポットです。

アイランド北口駅

小磯記念美術館

六甲アイランドは通称“六アイ”と呼ばれ、住環境の良さが特徴のまち。サッカー界のスーパースターで、ヴィッセル神戸でも活躍したアンドレス・イニエスタさんも家族で住んでいたことがありました。



その六アイの中心地であり、途中駅で最も利用客の多いのが『アイランドセンター』。駅の周りには人工の川が流れる「リバーモール」があり、ABC朝日放送制作のドラマ『たとえあなたを忘れても』（2023年10月期）のロケ地としても評判を呼びました。

アイランドセンター駅付近

駅の目の前にあるホテル「神戸ベイシェラトン＆タワーズ」は、館内の源泉かけ流し天然温泉と、ガーデンカフェのビュッフェが大人気。UFOをイメージしたユニークな外観の「神戸ファッション美術館」や「神戸ゆかりの美術館」も多くのファンを持つミュージアムです。

神戸ベイシェラトン＆タワーズ

神戸ファッション美術館と神戸ゆかりの美術館

六アイで新たな集客の要になっているのが、昨年（2024年）春に開業したばかりの商業施設「ROKKO i PARK」（六甲アイパーク）。自然食品やオーガニック製品などユニークな品ぞろえが評判の「ヤマダストアー」（本部：兵庫県揖保郡太子町）をはじめ、屋内型アミューズメント施設や大型工具専門店をめがけて、島外からも多くの人が訪れるようになりました。

ヤマダストアー

『住吉』からわずか11分で、終点『マリンパーク』に到着。駅のすぐ横には、夏は大にぎわいのウォーターパーク「デカパトス」が。駅周辺をみると、神戸国際大学のキャンパスや甲南大学の総合グラウンド、スーパーサイエンス・ハイスクールに指定される六甲アイランド高校、インターナショナルスクールなどの教育施設が充実。さらに海沿いのマリンパークは、今春誕生したばかりの海釣り公園「UMIGO」など、再整備が進んでいます。ここまで来るとリゾート気分が一気に盛り上がります。

デカパトス

神戸国際大学

再整備が進む六甲アイランドの最南端、マリンパーク

島内には落ち着いた一戸建ての住宅エリアや1周6キロの整備された遊歩道も。六甲アイランドはまさに住宅・モール・公園・病院・学校などがバランスよく揃い、転勤族や外国人にも人気のエリアなんです。そんな“六アイ”の魅力を実感すべく、六甲ライナーに乗ってみてほしいものです。（羽川英樹）