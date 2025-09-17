「ドジャース−フィリーズ」（１６日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が先発マウンドに上がり、メジャー自己最速タイとなる１０１・７マイル（約１６３キロ）を計測するなど５回無安打無失点で降板。完全無欠の投球で２勝目の権利を手にしたが、直後の六回に５連打で一挙５失点を喫して消滅した。

ロートベットと初のバッテリーとなった大谷。初回、先頭のベイリーを低めの１００マイルフォーシームで二ゴロに仕留めた。そして打席に迎えたシュワバー。初球にメジャーで自己最速タイとなる１０１・７マイル（約１６３キロ）を投じると、以降は変化球を主体にカウント２−２と追い込んだ。最後はスライダーで見逃し三振。ナ・リーグ本塁打王を争う注目の対決で、投手・大谷が真価を見せた。

大谷は６月２８日のロイヤルズ戦で１０１・７マイルを計測しており、シュワバーを打席に迎えて明らかにギアが上がった様子。２死後、ハーパーには四球を与えたが、マーシュを投ゴロに打ち取ってスコアボードにゼロを刻んだ。

二回は第１打席で内野安打で出塁し、二塁へ滑り込んだ際にユニホームのズボンが２カ所破れるアクシデントがあったがそのままマウンドへ。肩で息をしながらも１００マイル超を連発し、三者凡退に抑えた。第２打席で三振に倒れ、迎えた三回はストレートで押し込み下位打線から外野フライで２死を奪った。打順が一巡し、ベイダーは三ゴロに斬って序盤３イニングをノーヒットピッチングだ。

四回、シュワバーとの第２Ｒはカウント２ボールから変化球で立て直し、最後は高めのボールで押し込み左飛。ハーパーは素早く追い込み、低めのカーブで空振り三振に仕留めた。マーシュも低めの変化球で二ゴロに打ち取り、四回も三者凡退イニングとした。

４点の援護をもらい、２勝目の権利がかかる五回のマウンド。先頭を空振り三振に斬り、ケプラーが放った左中間への大飛球はコールがフェンス手前でジャンプしながらキャッチ。大谷も思わずバンザイした。ウィルソンも右飛に打ち取った。

この日はフォームがダイナミックになっており、フォーシームの球威が抜群。６８球のうち、１６０キロ超は２１球を数えるなど圧倒的な内容を示した。予定通り５回でマウンドを降りたが、復活どころか進化を印象づけるピッチングだ。

大谷は前回登板となったオリオールズ戦では四回途中無失点。登板予定だったグラスノーが背中の張りを訴えたことで、急きょ、チームのためにマウンドへ上がった。そこから間隔をあけてのマウンドで躍動した。

だが２番手のロブレスキーがまさかの大炎上。１死から３連打を浴びて満塁のピンチを招くと、ハーパーに２点二塁打、マーシュに逆転３ランを浴びて一気に試合をひっくり返されてしまった。