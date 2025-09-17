石川県珠洲市の酒造会社「日本醗酵（はっこう）化成」が、プロ野球・阪神タイガースのリーグ優勝を記念して、焼酎「虎の涙」の限定品の予約販売を始めた。

同社は昨年１月の能登半島地震で貯蔵タンクの多くが壊れ、商品を製造できない状態が続くが、阪神ファンらからの熱い要望に応え、熟成中の焼酎を２０２５本限定で販売する。

「虎の涙」は２０００年に発売された麦焼酎で、０３年に阪神がリーグ優勝した際にファンの間で話題になった。２３年には１８年ぶりのリーグ優勝にちなんだ１８年熟成の限定品を売り出し、３０００本が完売した。

同社は１９４７年創業で、５０年からは焼酎を専門につくり続けてきた。だが、コロナ禍で打撃を受け、同市で震度６強を観測した２３年５月の地震では蒸留器２台が破損。昨年の能登半島地震でも、貯蔵タンクの約８割が傾くなどして商品の製造が困難になった。

それでも、阪神ファンや常連客から「今年は発売しないのか」などと問い合わせが相次ぎ、熟成中の焼酎を限定で蔵出しすることを決めた。

限定品は主砲・佐藤輝明選手の背番号「８」にちなんだ８年熟成で、瓶の中で金箔（きんぱく）が華やかに舞う。藤野浩史社長（４７）は「阪神の優勝を励みに復興に向けても進みたい」と話している。

７２０ミリ・リットル入り３３００円（税込み）で、同社オンラインショップなどで販売し、今月下旬から１０月上旬に出荷予定。問い合わせは同社（０７６８・８２・１２３１）へ。