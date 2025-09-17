今回は、ある日突然苦手なママ友から高価なプレゼントを渡され、困惑したエピソードを紹介します。

「あんたの娘、性悪よね」と悪口を言ってきたくせに…

「大学時代の元カレは、自分の子供を私の娘と同じ幼稚園に通わせています。ちなみに元カレは男尊女卑な考えで、浮気癖がひどい最低男です。

で、元カレの妻は大学時代の友達で今はママ友ですが、マウント癖がすごくて苦手。しかも先日は、元カレの妻に『よくも人の旦那に手を出したな！』と言われありえない勘違いをされた上、『あんたの娘、性悪よね』と娘の悪口を言われ、ブチ切れました。

しかしその翌日、元カレの妻は私に『あんなことを言ってごめん』と謝罪。さらに『旦那さんと2人で使ってね』と言い、某有名レストランのディナー券を渡してきました。フルコースでひとり数万もするものですが、『なんか嫌な予感がする……』と思いながらも、受け取りました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2023年7月）

▽ 確かに、なんか裏がありそうで怖いですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。