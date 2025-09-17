お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が16日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（60）とともに出演。元フジテレビのフリーアナ内田恭子（49）について言及した。

太田はCBC「太田×石井のデララバ」でフリーアナ石井亮次（48）と共演中。同番組に内田がゲスト出演した際、93年12月に亡くなった元フジテレビのフリーアナ逸見政孝さんの話題になったという。石井が「逸見さんがね、フジテレビ時代の時には…」と切り出すと、内田は「え？ 逸見さんってフジテレビだったんですか？」と驚いたという。

番組のやりとりを再現してみせた太田は「そんなことある？ そんなことないよね？ あり得ない」と驚きを隠せず「知らなかったの？」と内田に質問。内田は「私、帰国子女だから」などと返答したという。

相方の田中も「それはちょっと考えられない。すげーな」と驚いていた。

内田は父の赴任先である西ドイツ・デュッセルドルフ生まれ。小5から高2までは米国シカゴで生活。慶大商学部卒業後の99年にフジテレビ入社。