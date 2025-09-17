画像はゴディバのXアカウント（https://x.com/Godiva_JPN/status/1967755313693536646）より

【GODIVA×CLAMPコラボレーション】 10月1日発売 9月17日予約受付開始

ゴディバはCLAMPとコラボしたチョコレートコレクションを10月1日から12月31日まで販売する。9月17日より9月23日23時59分までゴディバ公式オンラインショップで予約を受け付ける。

チョコレートの絵柄はこのコラボのための限定ビジュアル。「カードキャプターさくら」の木之本桜、大道寺知世、「ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-」の小狼、「ちょびっツ」のちぃ、「xxxHOLiC」の壱原侑子、四月一日君尋、「魔法騎士レイアース」の獅堂光がゴディバの制服をイメージしたコスチュームを着ている。

予約販売されるのは、コラボイラストを使用したショッピングバッグ付きのコレクションアソート。保冷バッグ付きのアイスクリームセットや、一部店舗で販売されるコラボカップ付きのドリンクなどは10月1日以降の販売となる。

□CLAMPコラボレーションのページ