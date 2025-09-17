画像はカドコミ「ひげを剃る。そして女子高生を拾う。」のページ（https://comic-walker.com/detail/KC_002082_S/episodes/KC_0020820006900011_E?）より

【最終話その1】 9月17日 公開

KADOKAWAは9月17日、マンガ「ひげを剃る。そして女子高生を拾う。」最終話その1をカドコミにて公開した。

本作はしめさば氏による同名ライトノベルを原作としたコミカライズ作品。家出女子高生・沙優と不器用なサラリーマン・吉田による同居ラブコメディ。最終話その1では、我が家に返ってきた吉田が、沙優がいなくなったことを噛みしめる。

次回更新は10月1日を予定しており、現在カドコミでは直前のエピソードの無料公開が行なわれている。

【あらすじ】

家出JK×26歳サラリーマン WEBで話題の大人気小説が満を持してコミカライズ！

5年間片想いした相手にバッサリ振られたサラリーマンの吉田。ヤケ酒した帰り道、路上に座り込む女子高生を見つけて……。「ヤラせてあげるから泊めて」「そういうことを冗談でも言うんじゃねえ」なし崩し的に始まった、JK・沙優との同居生活。家出JKと26歳サラリーマン、微妙な距離の二人が紡ぐ日常ラブコメディが開幕!!