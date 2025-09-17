パレスがカラバオ杯4回戦へ! 後半AT失点でPK戦も2部ミルウォール下す、鎌田大地はフル出場でPK戦4人目成功
[9.16 カラバオ杯3回戦 クリスタル・パレス 1-1(PK4-2) ミルウォール]
カラバオカップは16日に3回戦を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはミルウォール(2部)と対戦し、1-1でPK戦の末に4-2で勝利。鎌田はフル出場で4人目のPKキッカーを務め、4回戦進出に貢献した。
パレスは3-4-2-1の布陣で、鎌田は2ボランチの一角として出場。開始早々にFWジェレミ・ピノのシュートを演出した。前半35分にも前線へのパスでFWジャン・フィリップ・マテタにボールを預けようとするが、パスが長くてつながらない。両チームともに決定力を欠き、前半はスコアレスで折り返した。
後半27分、パレスが2部相手にようやく均衡を破る。左CKから敵陣PA内で混戦。最後は途中出場のDFクリス・リチャーズが押し込み、先制ゴールを手にした。
そのまま試合が終わろうとするなか、後半アディショナルタイム突入直後に再び試合が動く。パレスはミルウォールのCKから痛恨の失点を許し、1-1と追いつかれてしまった。
90分で決着はつかず、試合は延長戦無しのPK戦へ。パレスは後攻ミルウォールの1人目キッカーをGKワルテル・ベニテスがセーブ。3-2で迎えた先攻4人目のキッカーには鎌田が立った。相手GKの逆を突くゴール右にシュートを突き刺し、4-2と点差を広げた。
パレスはミルウォールの4人目をベニテスが阻み、4-2でPK戦を制す。2部相手に苦戦を強いられたが、3回戦突破を決めた。
