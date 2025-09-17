隣接するマンションからの観戦に約8万円!? 収容人数6000人スタジアムでバルサがホーム開幕戦
スタジアムに隣接するマンションのバルコニーから試合を観戦するため、数百ポンドを支払おうとしたバルセロナのファンが現れたようだ。英『ザ・サン』が伝えている。
バルセロナのホームと言えばカンプ・ノウ。しかし、改修工事の影響もあって今季ホーム開幕戦となった14日のラ・リーガ第4節バレンシア戦の開催は叶わず、収容人数6000人のエスタディ・ヨハン・クライフで試合が開催されることとなった。
通常、女子チームやBチームの試合が行われるエスタディ・ヨハン・クライフだが、隣に建てられているマンションの一部からはスタジアムを見下ろすことができる。そのため、バルセロナのトップチームの試合も無料で観戦できたようだ。
そして、“好立地”のマンションに目を付けた一部のファンが建物内に密かに侵入し、住民によると、バルコニーを利用するために432ポンド(約8万6000円)を提示してきたという。
なお、試合にはFWフェルミン・ロペス、FWラフィーニャ、FWロベルト・レバンドフスキが2得点ずつを奪ったバルセロナが6-0で快勝している。
バルセロナのホームと言えばカンプ・ノウ。しかし、改修工事の影響もあって今季ホーム開幕戦となった14日のラ・リーガ第4節バレンシア戦の開催は叶わず、収容人数6000人のエスタディ・ヨハン・クライフで試合が開催されることとなった。
そして、“好立地”のマンションに目を付けた一部のファンが建物内に密かに侵入し、住民によると、バルコニーを利用するために432ポンド(約8万6000円)を提示してきたという。
なお、試合にはFWフェルミン・ロペス、FWラフィーニャ、FWロベルト・レバンドフスキが2得点ずつを奪ったバルセロナが6-0で快勝している。