アイドルグループ・櫻坂46の四期生・浅井恋乃未（あさいこのみ）が表紙を飾る『週刊少年サンデー 2025年10月1日号』（小学館）が、9月17日に発売される。

【画像】櫻坂46の四期生・浅井恋乃未が表紙『少年サンデー』のグラビアの内容は？

浅井は2004年12月22日生まれ、埼玉県出身。2025年4月に『櫻坂46新メンバーオーディション』に合格し、グループに加入。5月3日には公式サイトにプロフィールが掲載され、6月12日に東京・有明アリーナで開催された『櫻坂46 四期生「First Showcase」』で初舞台を踏んだ。オーディションでは「少年サンデー賞」「anan賞」を受賞し、グループの新たな可能性を担う存在として注目されている。

今回が初の単独表紙となる浅井は、誌面で“夏休みグラビア”に挑戦。避暑地・軽井沢を舞台に、バードウォッチングを楽しんだり、おしゃれなホテルでくつろぐ姿が収められており、澄んだ眼差しとリラックスした表情が印象的に切り取られている。さらに今号では、スペシャル図書カードが当たる読者プレゼント企画も実施される。

櫻坂46は、10月29日に13thシングルの発売が決定しているほか、11月にシンガポールで開催される「Anime Festival Asia Singapore 2025」に出演することが発表されており、秋以降の活動も目が離せない。加入したばかりの四期生の動向にも注目だ。

（文=リアルサウンドブック部）