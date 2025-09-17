山下美月が自身のInstagramを更新し、東京ディズニーランドとユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で休日を満喫しているオフショットを披露した。

【写真】キャラ耳を付けて東京ディズニーランドを楽しんでいる山下美月

■マリーの耳を付けて、東京ディズニーランドを訪問した山下美月

山下は「まだハロウィンのグッズ無かった」とコメント。『おしゃれキャット』のマリーの耳のパッチン（ヘアピン）を付けた、白いパフスリーブのトップスとデニムというカジュアルコーデでディズニーランドを楽しむ姿を公開した。

写真は、チュロスを口元に当ててカメラを見つめているショット（1枚目）、チュロスを両手で持って笑みを浮かべている姿（2枚目）の他、美しい夜景をバックにしたショット（3・4枚目）、そして2025年のハロウィン仕様のフォトスポットで両腕を少し広げた様子（5枚目）も。

SNSでは、「ビジュ最強すぎ」「とっても可愛い」「彼女感えぐすぎ」と喜ぶファンの声が溢れていた。

■USJでは、クリボーのカチューシャを付けて楽しむ姿も

また別の投稿では、「今年の夏、本当に楽しかったな～」と綴り、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を満喫している姿を披露。クリボーのカチューシャを付け、チェック柄のキャミとパンツ姿の山下が、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」エリアのヨッシーのタマゴがある場所でピースサインを見せている（1枚目）。楽しそうな笑顔が印象的だ。

続けて、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」エリアのホグワーツ城を背景にした振り返りショット（2枚目）、“ヨッシー・アドベンチャー”に乗って微笑んでいる様子（3枚目）、ハートとリボンのフォトスポットでポーズを撮る姿（4枚目）、グッズショップの前でのショット（5・6枚目）、手に持った“スヌーピーまん”（7枚目）などを公開した。