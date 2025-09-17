miwa¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÆâÍÆ¤òÌÖÍå¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¡ã15th anniversary tour ¡Èmiwa¡É¡ä³«ºÅ·èÄê
miwa¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤ËÂçºå¡¦Åìµþ¡¦°¦ÃÎ¤Ë¤Æ¡ã15th anniversary tour ¡Èmiwa¡É¡ä¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿15¼þÇ¯µÇ°¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ømi¡Ù¡¢¡Øwa¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¶Ê¤òÌÖÍå¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¶Ê¤ò½¸¤á¤¿È×¤È¥Á¥ë¥¢¥¦¥È¶Ê¤ò½¸¤á¤¿È×¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢²áµî¤Î¥Ù¥¹¥ÈÈ×¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¶Ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é±£¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
ËÜÆü¤è¤ê¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¡ã15th anniversary tour ¡Èmiwa¡É¡ä
¢þÂçºå¸ø±é
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp Osaka Bayside
³«¾ì16:30/³«±é17:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó 0570-200-888
¢þÅìµþ¸ø±é
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËZepp DiverCity
³«¾ì16:30/³«±é17:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼Åìµþ 0570-550-799
¢þ°¦ÃÎ¸ø±é
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp Nagoya
³«¾ì16:30/³«±é17:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó 052-320-9100
¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥àºÂÀÊ»ØÄê¡ÊFC¸ÂÄê¼õÉÕ¡Ë¡§12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ / ¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ¡Ë
¡ãµÇ°¥°¥Ã¥º/½ª±é¸å¤Î¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¸¢ÉÕ¤¡ä
¢¨2Ëç¤Þ¤Ç¿½¹þ²ÄÇ½¡¿4ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡Ê3ºÐ°Ê²¼¤Ç¤ªºÂÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¡Ë
¡¦1³¬¼«Í³¡ÊÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤/¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤è¤ê¸åÊý¡Ë¡§7,900±ß¡ÊÀÇ¹þ / ¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ¡Ë
¢¨4Ëç¤Þ¤Ç¿½¹þ²ÄÇ½¡¿5ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä
¡¦2³¬»ØÄêÀÊ¡§8,400±ß¡ÊÀÇ¹þ / ¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ¡Ë
¢¨4Ëç¤Þ¤Ç¿½¹þ²ÄÇ½¡¿4ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡Ê3ºÍ°Ê²¼¤Ç¤ªºÂÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¡Ë
¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥àºÂÀÊ»ØÄê¤ÏFC²ñ°÷¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1²ó¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤ÇŽ¤1²ñ¾ì¤Î¤ß¼õÉÕ²ÄÇ½¡£Ê£¿ô²ó¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤ÇŽ¤Ê£¿ô²ñ¾ì¤Î¿½¹þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ ¤¿¤À¤·Ê£¿ô¸ø±é¤ËÅöÁª¤µ¤ì¤¿¾ì¹çŽ¤¤ªµÒÍÍ¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Æþ¾ì»þ¤ËÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤òÄ§¼ý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ´ü´Ö
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ¡Ê¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÃêÁªÀè¹Ô¡Ë
2025Ç¯09·î17Æü¡Ê¿å¡Ë12:00¡Á09·î29Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç
°ìÈÌÈ¯Çä¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á
¥Á¥±¥Ã¥ÈURL¡§https://l-tike.com/miwa/
¢£¡ãmiwa Billboard Live Tour 2025 ¡Èmiwa CLASSIC ¹¡É¡ä
¢¡¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¡Ê1Æü2²ó¸ø±é¡Ë
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì15:00 ³«±é16:00 / 2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì18:00 ³«±é19:00
¢¡¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¡Ê1Æü2²ó¸ø±é¡Ë
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡Ë
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì15:00 ³«±é16:00 / 2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì18:00 ³«±é19:00
¢¡¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡Ê1Æü2²ó¸ø±é¡Ë
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì15:00 ³«±é16:00 / 2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì18:00 ³«±é19:00
¢¡¥á¥ó¥Ð¡¼
miwa ¡ÊVo¡Ë
eji ¡ÊPf¡Ë
¥ª¥Ð¥¿¥³¥¦¥¸ ¡ÊG¡Ë
¿Ü¸¶°É ¡ÊVn¡Ë
Â¼²¬±ñ»Ò ¡ÊVc¡Ë
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦Âçºå
BOX¥·¡¼¥È¡¡\20,900-¡Ê¥Ú¥¢ÈÎÇä¡Ë
S»ØÄêÀÊ¡¡\9,900-
R»ØÄêÀÊ¡¡\8,800-
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¡¡\8,300-¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¡¦²£ÉÍ
DX¥·¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¡\9,900-
S»ØÄêÀÊ¡¡\9,900-
R»ØÄêÀÊ¡¡\8,800-
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¥·¡¼¥È¡¡\9,400-¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥µ¥¤¥É¥·¡¼¥È¡¡\8,300-¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¡¦Åìµþ
DX¥·¡¼¥ÈDuo¡¡\22,000-¡Ê¥Ú¥¢ÈÎÇä¡Ë
Duo¥·¡¼¥È¡¡\20,900-¡¡¡Ê¥Ú¥¢ÈÎÇä¡Ë
DX¥·¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¡\11,000-
S»ØÄêÀÊ¡¡\9,900-
R»ØÄêÀÊ¡¡\8,800-
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¡¡\8,300-¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¢¡È¯ÇäÆü
2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á12:00¡Á¥²¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦°ìÈÌÈ¯Çä¡Ê¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡¿e+¡Ë
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¸ø¼°HP¤ª¤è¤Óe+¡Ê¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¸ø¼°HP¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤ÏHH cross ID¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨HH cross ID¤È¤ÏºåµÞºå¿À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢
¤Ò¤È¤Ä¤ÎID¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎID¤Ç¤¹¡£¡Êhttps://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/ »²¾È¡Ë
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¸ø¼°HP¡§https://www.billboard-live.com/
¢§¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡§03-3405-1133
¢©107-0052ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9ÃúÌÜ7ÈÖ4¹æ Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹4F
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¡§0570-05-6565
¢©231-0003 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èËÌÃçÄÌ5 ÃúÌÜ57 ÈÖÃÏ2 KITANAKA BRICK¡õWHITE 1F
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¡§ 06-6342-7722
¢©530-0001ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2ÃúÌÜ2ÈÖ22¹æ ¥Ï¡¼¥Ó¥¹PLAZA ENT B2
