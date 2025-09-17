ドラマ『君がトクベツ』第1話に、渡邉美穂が本人役で出演！「実は私、桐ヶ谷さん（演：大橋和也）のファンなんです！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

畑芽育×大橋和也（なにわ男子）W主演の映画『君がトクベツ』（6月20日公開）がドラマ化され、9月16日深夜に第1話が放送。映画の裏側を知れることに加えて、元日向坂46の渡邉美穂が本人役で出演するなど、見どころ満載の内容が注目を集めている。

■ドラマ『君がトクベツ』リアルタイムでXトレンド2位を獲得！

『ヒロイン失格』『センセイ君主』『あたしの！』（すべて集英社マーガレットコミックス刊）など、全世代が共感できる胸キュンや切ない感情を詰め込んだ数々の大ヒット漫画を生み出す幸田もも子の最新作『君がトクベツ』。

実写映画に引き続き、ドラマ化が情報解禁されると、日本のXのトレンド1位を獲得。さらに9月16日に1話が放送されるとリアルタイムでもXのトレンド2位を獲得し「映画の裏側が見られるなんて…！」「シーンごとに映画の答え合わせになってて天才」「映画とドラマで二回楽しめるの最高です！」など、大反響となっている。

さらに、第1話には、幸田もも子原作としては『あたしの！』に続き2作品目となる渡邉美穂が、今回は本人役として出演。ドラマ冒頭、テレビ番組のゲストとして国民的アイドル・桐ヶ谷皇太（大橋和也）を迎える渡邉。「実は私、桐ヶ谷さんのファンなんです！」という渡邉に、まんざらでもない表情の皇太。「天から与えられたこの輝きで、みんなを照らしたいと思います！」という原作同様のセリフもあった。

■ドラマ『君がトクベツ』イントロダクション

過去のトラウマからイケメンが大嫌いになった陰キャ女子・若梅さほ子。ひょんなことから国民的アイドルLiKE LEGENDのリーダー・桐ヶ谷皇太とお近づきになった彼女は、次第に皇太の人柄に次第に惹かれていく…。

そんな中、皇太にスキャンダル発覚!? どうなるライクレ！ どうなるさほ子の恋の行方――！

ドラマでしか見られない皇太目線のストーリーや、さほ子と皇太のその後のお話もたっぷり描かれる、ドラマ版『君がトクベツ』。さらにはLiKE LEGENDの黒髪クールガイ・遊馬叶翔と国民的女優・七瀬えみかのじれったい恋模様や、LiKE LEGENDの個性豊かなメンバーの物語も。

登場人物全員うぶ!? 純度100パーセント！

じれったいけど、思わず応援せずにはいられない！ 最高に尊いドタバタ“うぶキュン”ラブコメディ♡

■2話あらすじ

超人気アイドル・桐ヶ谷皇太（大橋和也）に突如降りかかった衝撃のスキャンダル。悪意に満ちた週刊誌の記事により、彼は無期限活動休止に追い込まれる。マスコミにも追われ、途方に暮れる皇太に、叶翔（木村慧人）はとある避難場所を提案。そこはなんと、皇太が想いを拒絶したさほ子（畑芽育）の家！

気まずい同居生活が始まるが、世間から孤立し、幼馴染・玲衣（星乃夢奈）への罪悪感に苦しむ皇太は「オレはもう正真正銘のひとりだ」と光を失う。そんな彼を支え「あなたは一人じゃない！」と必死に声援を送るさほ子の姿に、皇太の心は激しく揺れ動く。

さほ子の応援により、過去と向き合う決意を固めた皇太。再起を懸けたサプライズライブで復活を果たし、さほ子へ自身の想いを告白する。しかし、彼女の答えは…。

キラキラアイドルの決死の告白は、超ネガティブ女子に届くのか――!?

「推し」と「一般人」の世界が交差する、最高に尊い“うぶキュン”ラブコメディ第2話！

MBS／TBS ドラマイズム『君がトクベツ』

MBS：09/16（火）より毎週火曜24:59～（初回放送のみ25:04～25:34）

TBS：09/16（火）より毎週火曜25:28～（初回放送のみ25:33～26:03）

※TBS放送後にTVer、MBS動画イズムにて見逃し配信

※ディズニープラススターにて見放題独占配信

出演：畑芽育 大橋和也

木村慧人（FANTASTICS) 矢吹奈子 山中柔太朗（M!LK）

大久保波留（DXTEEN） NAOYA（MAZZEL）

原作: 幸田もも子「君がトクベツ」（集英社マーガレットコミックス刊）

脚本：おかざきさとこ、桐乃さち

主題歌：LiKE LEGEND「YOU ARE SPECiAL」

OPテーマ：『ユイカ』「ローズヒップティー」

(C)幸田もも子／集英社・ドラマ「君がトクベツ」製作委員会・MBS

