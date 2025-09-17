水曜日のカンパネラ、TVアニメ『らんま1/2』第2期OPの新曲「ウォーアイニー」音源解禁
水曜日のカンパネラが、2025年10月4日より放送開始となるTVアニメ『らんま1/2』第2期のオープニングテーマ「ウォーアイニー」の音源が第2弾PVにて一部解禁されたことを発表した。
「ウォーアイニー」は、プロデューサー・ケンモチヒデフミがアニメのために書き下ろした楽曲。ポジティブで躍動感あふれる曲調をベースに、J-POPの中へ雑多なアジアのイメージを織り込んだ仕上がりとなっているという。歌詞は『らんま1/2』の雰囲気を踏まえつつ、麻雀用語を散りばめることで語呂の良さと楽しさを演出しているとのこと。
公開された第2弾PVでは、乱馬とあかねの距離が変化していく姿や、個性豊かなキャラクターたちによるコミカルかつ迫力あるシーンとともに、「ウォーアイニー」の一部をいち早く楽しむことができる。さらに今回、TVアニメ『らんま1/2』第2期のキービジュアルも公開。舞台風の背景にキャラクターたちが勢ぞろいする中、中央には顔を近づけた乱馬とあかねが描かれ、第2期で描かれる二人の関係性に期待が高まる。周囲には、らんま、シャンプー、良牙、九能、玄馬（パンダ）らお馴染みのキャラクターに加え、新キャラクターのムース、右京、八宝斉、コロン、五寸釘も登場している。
なお、「ウォーアイニー」は9月24日リリースの4th EP『可愛女子』に収録されている。アニメ放送に先駆けて、現在CD予約、Pre-Add / Pre-Saveを受付中だ。
また水曜日のカンパネラは、『可愛女子』を携えた全国5都市を巡るZeppツアーを12月より開催予定。ローソンプレリク統一先行は本日23:59までとなっている。ぜひチェックしてほしい。
■EP『可愛女子（読み：かわいいじょし）』
発売日：2025年9月24日（水）
・形態／価格：通常盤1形態／2,500円（税込）
・CD予約リンク：https://wed-camp.lnk.to/kawaiijoshi_CD
・Pre-Add / Pre-Saveリンク：https://wed-camp.lnk.to/kawaiijoshi
◆収録内容（全8曲）
M1.ウォーアイニー （TVアニメ「らんま1/2」第2期オープニングテーマ）
M2.サマータイムゴースト（TVアニメ「九龍ジェネリックロマンス」オープニング主題歌）
M3.シャトーブリアン
M4.怪獣島（TVアニメ「ちびゴジラの逆襲」主題歌）
M5.バタフライ（got2b 「もっと自由に、なりたい私へ」 キャンペーンソング）
M6.シャルロッテ（ロッテ・ガーナチョコレートCMオリジナルソング）
M7.動く点P（Amazon Originalドラマ『【推しの子】』第7話主題歌）
M8.願いはぎょうさん（映画「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」主題歌）
◆特典
○早期購入特典
ダイカットステッカー（2枚セット）
・対象期間：2025年8月6日（水）18:00〜2025年8月31日（日）
※8月31日(日)の予約終了時間は各店の閉店時間(各ECショップについては同日23:59まで)となります。
※特典物は商品お受け取り時にお渡しいたします。
※早期予約特典対象外の店舗もございます。詳しくは各店・ECショップにお問い合わせください
○先着購入特典
・amazon.co.jp特典：メガジャケ
※特典ナシのカートもございますのでご注意ください
・楽天ブックス特典：A4サイズクリアファイル
※特典ナシのカートもございますのでご注意ください
・セブンネットショッピング特典：アクリルバッジ
※特典ナシのカートもございますのでご注意ください
・タワーレコード特典：クリアマルチケース（タワーレコード ver.）
※特典ナシのカートもございますのでご注意ください
・CD JAPAN特典：クリアマルチケース（CD JAPAN ver.）
※特典ナシのカートもございますのでご注意ください
・応援店特典：クリアマルチケース（応援店 ver.）
（対象店舗は後日発表）
◆4th EP『可愛女子』発売記念 フリーライブ&CDサイン会
※ライブの観覧はフリーとなりますが、前方優先観覧エリアへの入場／CDサイン会へのご参加には対象商品のご購入が必要となります。
○阪急西宮ガーデンズ
・日時：2025年10月11日（土）13:30〜
・会場：阪急西宮ガーデンズ 本館4Fスカイガーデン・木の葉のステージ
・詳細：https://wmg.jp/wedcamp/news/90242/
○ららぽーと立川立飛
・日時：2025年10月13日（月・祝）13:30〜
・会場：ららぽーと立川立飛 2F イベント広場
・詳細：https://wmg.jp/wedcamp/news/90241/
■＜水曜日のカンパネラ Zepp Tour 2025/2026〜可愛女子〜＞
2025年
・12月26日（金）Zepp Nagoya OPEN 18:00 / START 19:00
・12月28日（日）Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00
2026年
・1月10日（土）Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00
・1月17日（土）Zepp Haneda（TOKYO） OPEN 17:00 / START 18:00
・1月25日（日）Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00
◆前売チケット
ローソンプレリク統一先行（抽選） ※期間：9月17日（水）23:59まで
https://l-tike.com/wed-camp/
・1階スタンディング 5,800円
・1階後方指定席 6,000円
・2階指定席 6,300円
＊4歳以上は有料（小学生以上は有料）
＊3歳以下は膝上で無料。座席が必要な方は有料席をご購入ください。
◼️＜プレミアライブ 2025続編＞公演情報
2025年 ※終了公演は省略
9月23日（祝・火）熊本・荒尾総合文化センター
9月24日（水）熊本・合志市総合センター「ヴィーブル」文化会館
10月4日（土）佐賀・基山町民会館
10月5日（日）佐賀・嬉野市社会文化会館
10月10日（金）滋賀・ひこね市文化プラザ
ツアー詳細：http://www.wed-camp.com/#tourG
◾️TVアニメ『らんま1/2』第2期
◆イントロダクション
早乙女乱馬と、天道道場三女の天道あかねは親が決めた許婚同士。
しかし乱馬にはある悩みが…。
中国での修行中、伝説の修行場「呪泉郷」に落ちてしまい、
水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた！？
乱馬とあかね、そして個性豊かなキャラクターたちが繰り広げるドタバタ格闘ラブコメディー、ここに開幕！
◆放送・配信情報
2025年10月4日より、日本テレビにて毎週土曜日24:55〜放送スタート！
日本テレビ系にて順次全国放送
放送直後よりNetflixにて独占配信！
◆STAFF
原作：高橋留美子「らんま1/2」(小学館「少年サンデーコミックス」刊)
監督：宇田鋼之介
シリーズ構成：うえのきみこ
キャラクターデザイン：谷口宏美
総作画監督：吉岡 毅、齊藤佳子、大津 直、川村幸祐
メインアニメーター：内藤 直、青木里枝、栗尾昌弘
POPアートワーク：北村みなみ
美術監督：大川千裕、林 竜太
色彩設計：垣田由紀子
撮影監督：加納 篤
編集：柳 圭介
音響監督：宇田鋼之介
音響効果：長谷川卓也
選曲：茅原万起子
音響制作：dugout
音楽：和田 薫
企画プロデュース：小学館集英社プロダクション
制作：MAPPA
製作：「らんま1/2」製作委員会
◆CAST
早乙女乱馬：山口勝平
らんま：林原めぐみ
天道あかね：日郄のり子
天道なびき：高山みなみ
天道かすみ：井上喜久子
天道早雲：大塚明夫
早乙女玄馬：チョー
響 良牙：山寺宏一
シャンプー：佐久間レイ
ムース：関 俊彦
久遠寺右京：名塚佳織
九能帯刀：杉田智和
九能小太刀：佐倉綾音
八宝斉：井上和彦
コロン：真山亜子
小乃東風：森川智之
三千院 帝：宮野真守
白鳥あずさ：悠木 碧
五寸釘 光：石田 彰
いちろう：関 智一
ナレーション：緒方賢一
◆WEB
公式サイト：https://ranma-pr.com/
公式X：https://x.com/ranma_pr （推奨ハッシュタグ：#らんまアニメ）
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ranma_pr
