BUCK¡çTICK¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡Ø¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼ 2024¡Ù¤è¤ê2¶Ê¤Î¥é¥¤¥ÖMV¸ø³«
BUCK¡çTICK¤¬¡¢2025Ç¯9·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëLive Blu-ray¡õDVD¡Ø¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼ 2024¡Ù¤è¤ê¡¢Ž¢TIKI TIKI BOOM (Live at ÆüËÜÉðÆ»´Û 2024/12/29)Ž£¡¢Ž¢paradeno mori (Live at ÆüËÜÉðÆ»´Û 2024/12/29)Ž£2¶Ê¤Î¥é¥¤¥ÖMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
9·î10Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Ž¢Íë¿À É÷¿À - ¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹ #rising (Live at ÆüËÜÉðÆ»´Û 2024/12/29)Ž£¡¢Ž¢Ì´Í·Ç SLEEP WALK (Live at ÆüËÜÉðÆ»´Û 2024/12/29)Ž£¤ËÂ³¤¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç2¶Ê¡¢·×4¶Ê¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Live Blu-ray¡õDVD¡Ø¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼ 2024¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯12·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ã¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼¡ä¤ò¡¢ËÜÊÔ¤«¤é¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Þ¤ÇÁ´20¶Ê¤Ë¤ï¤¿¤ê´°Á´¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë±ÇÁü¡ÖÍë¿À É÷¿À - ¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹ #rising¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Á´64P¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ÈLIVE CD¤òÉÕÂ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢BUCK¡çTICK¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü9·î21Æü¤Þ¤ÇÏ¢Æü¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
BUCK¡çTICK¤Ï¡¢2025Ç¯10·î15Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½ÂÃ«¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥Ñ¡ª¡×¤òÈ¯Çä¡£ËÜºî¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ãBUCK¡çTICK TOUR 2025 ¥¹¥Ö¥í¥µ SUBROSA¡ä¤è¤ê¡¢2025Ç¯5·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¡¦Ë½§PIT¸ø±é¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö²»¸»¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯ÉÕÂ°¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Î½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ª¤è¤Ó´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢BUCK¡çTICK¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£ÄÌ¾ïÈ×¤È´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤È¤Ç¤³¤È¤Ê¤ë2¼ïÎà¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹ÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãBUCK¡çTICK TOUR 2025 -¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼-¡ä¤Ï¡¢10·î16Æü¤ÎÀéÍÕ¡¦»ÔÀî»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´15¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏÇ¯Ëö¹±Îã¡¢12·î29Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊóÅù¤Î¸ø±é¾ÜºÙ¤Ï¥Ä¥¢¡¼ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½ÂÃ«¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥Ñ¡ª¡×
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/Linkall/VICL-79011.html
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.½ÂÃ«¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥Ñ¡ª¡¡[ºî»ì¡§º£°æ¼÷¡¿ºî¶Ê¡§º£°æ¼÷]
02.É÷¤Î¥×¥í¥í¡¼¥°¡¡[ºî»ì¡§À±Ìî±ÑÉ§¡¿ºî¶Ê¡§À±Ìî±ÑÉ§]
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×(2SHM-CD) / VIZL-2474 / ¡ï2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ× (SHM-CD) / VICL-79011 / ¡ï1,320¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×]
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤ÏLIVE²»¸»¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÉÕÂ°
BUCK¡çTICK¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉõÆþ
¡ã¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
¡ÖTOUR 2025 ¥¹¥Ö¥í¥µ SUBROSA (Live at Ë½§PIT 2025/5/25)¡×
LIVE²»¸»6¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê¡Ê¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡Ë
[ÄÌ¾ïÈ× ½é²óÀ¸»ºÊ¬ (2025Ç¯12·îËöÀ¸»ºÊ¬¤Þ¤Ç)]
BUCK¡çTICK¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉõÆþ
[´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ× ¶¦ÄÌ»ÅÍÍ]
¡ý¤¹¤Ù¤Æ¤ÎCD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¹âÉÊ¼ÁCD¡ÖSHM-CD¡×¤òºÎÍÑ
¡ýSHM-CD¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç´ÊÃ±ºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¤¥Ñ¥¹®ÂÐ±þ [Í¸ú´ü¸Â : 2026Ç¯10·î31Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç]
¢¡ÆÃÅµ¾ðÊó
¡¦TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA5¥µ¥¤¥º¡Ë¡ãTOWER Ver.¡ä
¡¦HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹/ HMV & BOOKS online¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA5¥µ¥¤¥º¡Ë¡ãHMV Ver.¡ä
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA5¥µ¥¤¥º¡Ë¡ãRAKUTEN Ver.¡ä
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA5¥µ¥¤¥º¡Ë¡ã7NET Ver.¡ä
¡¦VICTOR ONLINE STORE¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
◾️Blu-ray&DVD¡Ø¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼ 2024¡Ù
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Blu-ray´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊBlu-ray+2SHM-CD+PHOTOBOOK¡Ë/ VIZL-2453 / ¡ï12,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVD´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊDVD+2SHM-CD+PHOTOBOOK¡Ë/ VIZL-2454 / ¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Blu-rayÄÌ¾ïÈ×¡ÊBlu-ray¡Ë/ VIXL-495 / ¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVDÄÌ¾ïÈ×¡ÊDVD¡Ë/ VIBL-1192 / ¡ï6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¼ýÏ¿ÆâÍÆ
LIVE CD[2ËçÁÈ]ÉÕÂ°
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤ÎCD¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÇºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¹âÉÊ¼ÁCD¡ÖSHM-CD¡×¤òºÎÍÑ
Á´64P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ÉÕÂ°
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ
¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë±ÇÁü¼ýÏ¿¡ÖÍë¿À É÷¿À - ¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹ #rising¡×
¡Ö¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼ 2024¡×
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
SE. music for subrosa
01. É´ËüÆáÍ³Â¿¥Î¿ÐSCUM¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
02. ¥¹¥Ö¥í¥µ SUBROSA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
03. Ì´Í·Ç SLEEP WALK¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
04. PINOA ICCHIO - Ìö¤ë¥¢¥È¥à -¡¡¡¡¡¡¡¡
05. Les Enfants Terribles¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
06. From Now On¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
07. ¿À·Ð¼Á¤Ê³¬ÃÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
08. Íë¿À É÷¿À - ¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹ #rising¡¡¡¡
09. Ì½²¦À±¤Ç»à¤Í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
10. paradeno mori¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
11. ¥¹¥È¥ì¥ê¥Á¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
12. ÀäË¾¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î·¯¤Ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
13. Madman Blues -¥ß¥Ê¥·»ù¥ÎÍ«Ýµ-¡¡¡¡
14. TIKI TIKI BOOM¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
15. SANE -type¶-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
16. é¬é¯⾊¤Î⽇¡¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
17. LOVE ME¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
18. ¶¸µ¤¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
19. Villain¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
20. ICONOCLASM
¢¡³Æ¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥ÈÆÃÅµ¾ðÊó
²¼µ¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆBlu-ray & DVD ¡Ö¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼ 2024¡×¤ò¡¢¤´Í½Ìó¡¦¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤ËÀèÃå¤Ç¡¢²¼µÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¦TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¡¦HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹/ HMV & BOOKS online¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·¡¼¥È
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡Ê5Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ÊA5¥µ¥¤¥º¡Ë
¡¦VICTOR ONLINE STORE¡¡¸ÂÄêÆÃÅµ
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¢§¹ØÆþ
https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/Linkall/VIXL-495.html
¢¨³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨³ÆÆÃÅµ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï½ç¼¡ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¡¢ÆÃÅµ¤Î¼è°·¤¤¤¬Ìµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Î¼Â¤ËÆþ¼ê¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÆÅ¹ÊÞÍÍ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¾©¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️¡ãBUCK¡çTICK TOUR 2025 -¥Ê¥¤¥·¥ç¤Îé¬é¯¤Î²¼-¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÀéÍÕ¡§»ÔÀî»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë 17:30 / 18:30(Open / Start)
2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡§¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë¡¡17:00 / 18:00
2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡ËÊ¡²¬¡§Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë¡¡17:30 / 18:30
2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ëºë¶Ì¡§ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë¡¡¡¡17:00 / 18:00
2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë·²ÇÏ¡§¹âºê·Ý½Ñ·à¾ì Âç·à¾ì17:00 / 18:00
2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊ¼¸Ë¡§¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë¡¡17:00 / 18:00
2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËÄ¹Ìî¡§Ä¹Ìî»Ô·Ý½Ñ´Û¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡¡17:00 / 18:00
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡§¥È¡¼¥¯¥Í¥Ã¥È¥Û¡¼¥ëÀçÂæ¡ÊÀçÂæ»ÔÌ±²ñ´Û¡Ë Âç¥Û¡¼¥ë¡¡17:00 / 18:00
2025Ç¯11·î28Æü(¶â) ¿ÀÆàÀî¡§¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤¡¡17:30 / 18:30
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡§NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë¡¡17:00 / 18:00
2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¹áÀî¡§¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¹â¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë¡¡17:00 / 18:00
2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì(µì¡§Âçºå¸üÀ¸Ç¯¶â²ñ´Û) 17:00 / 18:00
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì(µì¡§Âçºå¸üÀ¸Ç¯¶â²ñ´Û) 16:00 / 17:00
2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡§»¥ËÚ»Ô¶µ°éÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¡¡17:30 / 18:30
2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡ËÅìµþ¡§ÆüËÜÉðÆ»´Û¡¡17:30 / 18:30
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
ÎÁ¶â¡§¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÍ½Ìó¾ðÊó
FISH NTAK²ñ°÷¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ
[¼õÉÕ´ü´Ö]
2025Ç¯7·î30Æü¡Ê¿å¡Ë12:00¡Á8·î4Æü¡Ê·î¡Ë14:00
¢¨¤ª¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö[FISH TANK]¤Ø¤ÎÆþ²ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨Æ±¹Ô¼Ô¤¬Èó²ñ°÷¤Ç¤â¿½¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¼õÉÕ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´é¼Ì¿¿ÉÕ¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¢¡¼ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://buck-tick.com/feature/ss_naisho
