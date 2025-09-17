miwa、15周年記念ツアー開催決定！ベストアルバムの内容を網羅したメモリアルライブ
miwaが、2026年2月に大阪・東京・愛知にて、『15th anniversary tour “miwa”』と銘打ったライブツアーを開催することが決定した。
■15周年記念ベストアルバム『mi』『wa』収録曲を網羅するライブに
ツアータイトルのとおり、3月にリリースした15周年記念のベストアルバム『mi』『wa』収録曲を網羅するベストライブになるとのこと。ベストアルバムとしてエモーショナル曲を集めた盤とチルアウト曲を集めた盤としてそれぞれリリースしており、過去のベスト盤には収録されてない曲が多かったことから、コアファンにはたまらない隠れた名曲がライブでも披露されるかもしれない。
デビュー15周年を記念して9月に公開した自身の代表曲「ヒカリヘ」と、ドラマ『リッチマン、プアウーマン』の映像をコラボさせたスペシャルMVが音楽急上昇チャートで#16まで急伸、まもなく100万再生突破するなど、周年イヤーで精力的に活動するなかでの、ツアー開催発表となった。
9月17日より、ローソンチケットにて先行抽選受付がスタートした。
■ライブ情報
『15th anniversary tour “miwa”』
[2026年]
02/21（土）大阪・Zepp Osaka Bayside
02/23（月・祝）東京・Zepp DiverCity
02/28（土）愛知・Zepp Nagoya
■リリース情報
2025.08.20 ON SALE
Blu-ray＆DVD『miwa 15th anniversary 再現ライブツアー“guitarissimo”』
