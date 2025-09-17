マリナーズは16日（日本時間17日）、敵地カウフマンスタジアムでのロイヤルズ戦に12－5で大勝。主砲カル・ローリー捕手が2打席連発アーチを放つなど、序盤から打線が爆発。10連勝の快進撃で、ア・リーグ西地区首位の座をキープした。

アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）とのMVP争いに注目が集まるローリーは、第2打席に今季55号でスイッチヒッターの年間最多本塁打記録を更新、第3打席の56号アーチでマリナーズの球団記録に並んだ。

■記録づくめの2打席連発

マリナーズ3点リードで迎えた3回表、左打席に入ったローリーは、相手先発マイケル・ワカ投手から右翼スタンドへ今季55号アーチを放ち、ミッキー・マントルを抜いてスイッチヒッターの年間最多本塁打記録を更新すると、続く4回表には、右打席で中堅バックスクリーンへ2打席連発の56号を記録。ケン・グリフィーJr.の持つ球団記録にも肩を並べた。

現在28歳のローリーは、2018年ドラフト3巡目全体90位でマリナーズに入団。21年にメジャー初昇格を果たすと、翌22年に27本塁打、23年に30本塁打、昨季は34本塁打と長打力を発揮。守備ではゴールドグラブ受賞者から1名だけ選出されるプラチナグラブ賞を獲得するなど、投手陣からの信頼も厚い。今季は粗削りだった右打席での打撃が飛躍的に向上し、直近3年間で「4本→13本→21本」とアーチが急増。打撃飛躍の要因となっている。

マリナーズは、ローリーの2打席連続アーチなどで打線が爆発し3年ぶりの10連勝を飾った。2位アストロズと0.5ゲーム差でア・リーグ西地区首位を維持しており、24年ぶりの地区優勝へ猛スパートを見せている。