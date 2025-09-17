±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡¢Á´¹ñÀ¸Ãæ·ÑÉÕ¤ÉñÂæ°§»¢¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê
Ê¡»³²í¼£¤ÈÍÂ¼²Í½ã¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù(¸ø³«Ãæ)¤Î¡¢Á´¹ñÀ¸Ãæ·ÑÉÕ¤ÉñÂæ°§»¢¤¬9·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÁ´¹ñÀ¸Ãæ·ÑÉÕ¤ÉñÂæ°§»¢¤¬9·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô 1²¯ºý¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¥¤¥«¡¼¡¦ÅìÌî·½¸ã»á¤Î¾®Àâ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡Ù¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ä¶°ìÎ®¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡£
¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤È¡¢¹ª¤ß¤Ê¿Í´Ö´Ñ»¡Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¶â¤Ë¥·¥Ó¥¢¤Ç¡¢Â©¤òÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦¿ÀÈøÉð»Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÊ¡»³²í¼£¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Éð»Ë¤ÎÌÅ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂÉã¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Éð»Ë¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÈø¿¿À¤Ìò¤Ë¤Ï¡¢ÍÂ¼²Í½ã¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î12Æü¤ËÁ´¹ñ366´Û¤Ç¸ø³«½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢9·î14Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆ°°÷¿ô¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼ÌºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£ 9·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô53.5Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ7.4²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯9·î16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¶½¹Ô¼ýÆþ30²¯¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢Ê¡»³²í¼£¼ç±éºî¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î±Ç²è²½¡ØÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¤ÎÌó107%¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½é±ÇÁü²½ºîÉÊ¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¤òÄ¶¤¨¤ë½éÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜºî¤Ç¤â¶½¹Ô¼ýÆþ30²¯Ä¶¤¨¤òÁÀ¤¨¤ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¡¢9·î23Æü¤ËÁ´¹ñÀ¸Ãæ·ÑÉÕ¤ÉñÂæ°§»¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£11:30¤Î²ó¡¢¾å±Ç²ó½ªÎ»¸å¤Ë¡¢Ê¡»³¡¢ÍÂ¼¡¢ÅÄÃæÎ¼´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÉñÂæ°§»¢¤òÁ´¹ñ346´Û¤Î·à¾ì¤ØÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£ÉñÂæ°§»¢Ãæ·Ñ¼Â»Ü·à¾ì¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæ´ÆÆÄ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄÃæÎ¼´ÆÆÄ
ÅìÌî·½¸ã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë"Ì¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î¸÷¤È±Æ¤ÎÊª¸ì"¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î±Ç²è¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÄº¤±¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï2²ó3²ó¤È½Å¤Í¤Æ´Ñ¤ë¤´¤È¤Ë¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÂ¼¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤Ï²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¶»¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¤Î¤Ç"ÄÉ¤¤¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó"¿ä¾©¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºÇ¹â¤Î¥ß ¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥·¥ç¡¼¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·à¾ì¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤! À¸Ãæ·ÑÉñÂæ°§»¢¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÅìÌî·½¸ã»á¤ÈÊ¡»³¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤Î¸åÊÔ¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
(C)2025¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Ê¡»³²í¼£¤Ï¡¢1969Ç¯2·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£56ºÐ¡£Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡£Åö»þ19ºÐ¤À¤Ã¤¿1988Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¤Û¤ó¤Î5g¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1990Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡ØÄÉ²±¤Î±«¤ÎÃæ¡Ù¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏÇÐÍ¥·ó²Î¼ê¤ÎÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡Ù¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù(¤È¤â¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎ¶ÇÏÅÁ¡Ù(NHK)¡¢±Ç²è¡Ø¤½¤·¤ÆÉã¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ëËµ¤é¡¢¡ÖHELLO¡×¤ä¡Öºùºä¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¡ØÊ¡»³²í¼£¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó ¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦º²¤Î¥é¥¸¥ª¡Ù(¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷)¤Ï2000Ç¯¤Î³«»Ï¤«¤é15Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÁ´¹ñÀ¸Ãæ·ÑÉÕ¤ÉñÂæ°§»¢¤¬9·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô 1²¯ºý¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¥¤¥«¡¼¡¦ÅìÌî·½¸ã»á¤Î¾®Àâ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡Ù¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ä¶°ìÎ®¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡£
9·î12Æü¤ËÁ´¹ñ366´Û¤Ç¸ø³«½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢9·î14Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆ°°÷¿ô¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼ÌºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£ 9·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô53.5Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ7.4²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯9·î16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¶½¹Ô¼ýÆþ30²¯¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢Ê¡»³²í¼£¼ç±éºî¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î±Ç²è²½¡ØÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¤ÎÌó107%¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½é±ÇÁü²½ºîÉÊ¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¤òÄ¶¤¨¤ë½éÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜºî¤Ç¤â¶½¹Ô¼ýÆþ30²¯Ä¶¤¨¤òÁÀ¤¨¤ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¡¢9·î23Æü¤ËÁ´¹ñÀ¸Ãæ·ÑÉÕ¤ÉñÂæ°§»¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£11:30¤Î²ó¡¢¾å±Ç²ó½ªÎ»¸å¤Ë¡¢Ê¡»³¡¢ÍÂ¼¡¢ÅÄÃæÎ¼´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÉñÂæ°§»¢¤òÁ´¹ñ346´Û¤Î·à¾ì¤ØÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£ÉñÂæ°§»¢Ãæ·Ñ¼Â»Ü·à¾ì¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæ´ÆÆÄ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄÃæÎ¼´ÆÆÄ
ÅìÌî·½¸ã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë"Ì¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î¸÷¤È±Æ¤ÎÊª¸ì"¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î±Ç²è¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÄº¤±¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï2²ó3²ó¤È½Å¤Í¤Æ´Ñ¤ë¤´¤È¤Ë¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÂ¼¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤Ï²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¶»¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¤Î¤Ç"ÄÉ¤¤¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó"¿ä¾©¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºÇ¹â¤Î¥ß ¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥·¥ç¡¼¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·à¾ì¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤! À¸Ãæ·ÑÉñÂæ°§»¢¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÅìÌî·½¸ã»á¤ÈÊ¡»³¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤Î¸åÊÔ¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
(C)2025¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Ê¡»³²í¼£¤Ï¡¢1969Ç¯2·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£56ºÐ¡£Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡£Åö»þ19ºÐ¤À¤Ã¤¿1988Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¤Û¤ó¤Î5g¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1990Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡ØÄÉ²±¤Î±«¤ÎÃæ¡Ù¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏÇÐÍ¥·ó²Î¼ê¤ÎÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡Ù¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù(¤È¤â¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎ¶ÇÏÅÁ¡Ù(NHK)¡¢±Ç²è¡Ø¤½¤·¤ÆÉã¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ëËµ¤é¡¢¡ÖHELLO¡×¤ä¡Öºùºä¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¡ØÊ¡»³²í¼£¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó ¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦º²¤Î¥é¥¸¥ª¡Ù(¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷)¤Ï2000Ç¯¤Î³«»Ï¤«¤é15Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿¡£